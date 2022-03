"Las expectativas están en su momento más dramático"

Inflación, el principal reclamo

Respecto a la inflación, comentó que las mediciones indican que no hay entre los consultados perspectivas de que se resuelva en el corto plazo.

Según Aurelio, los encuestados consideran que no existen herramientas para moderar la suba de precios, pero en caso de que existieran, sólo tendrían efecto en el mediano y el largo plazo.

La medición también muestra que los consultados no creen en que un aumento de las retenciones agropecuarias tengan algún impacto en moderar los precios domésticos.

"Con claridad, el tema de la inflación es el mayor reclamo al Gobierno. El acuerdo con el FMI quedó relegado. Reclaman ajustar el tema de la inflación que es lo que está generando este deterioro del humos social", comentó.

Respecto a las responsabilidades, los consultados identifican al tema de los precios viene "de arrastre" y reconoce que se extendió "a lo largo del tiempo".

Aurelio ratificó que no hay expectativa por parte de los encuestados de una solución a corto plazo, pero que esperan que "al menos se tomen medidas", aunque advirtió que las últimas políticas adoptadas "no mejoraron la situación, sino que se deterioró más".

Debates superfluos

Consultado sobre cómo el Gobierno puede construir expectativa sin siquiera explicar los alcances del programa económico firmado con el FMI (que según la encuesta tiene un apoyo mayoritario) Aurelio consideró que, en general, la dirigencia se pierde en debates superfluos.

"Esta dirigencia es un reflejo de la sociedad. Somos campeones en debates, pero de temas superficiales, no de cuestiones de fondo. Ahora se habla de las redes, de diablos, de terapia de grupo, pero no se debate el plan económico, los acuerdos con el FMI, para ver cuáles son beneficioso y cuales no para ponerlos en práctica", dijo el consultor.

"Hay discusiones eternas que benefician al emisor del mensaje, que no rinde cuenta de los que hace sino de lo que dice", concluyó.

