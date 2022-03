Pobreza, sobre un resorte que hará saltar la inflación

La escalada de la inflación, para el sector privado, crecerá nuevamente en 2022 La escalada de la inflación, para el sector privado, crecerá nuevamente en 2022

"La medición de pobreza es muy imperfecta en la Argentina porque hay mucha economía informal. La presunción es que la inflación le va a pegar a esos bolsones de pobreza e indigencia que no podemos medir, pero podemos ver simplemente saliendo a los conurbanos de las grandes ciudades", advirtió el economista Eduardo Levy Yeyati.

Anoche 'Telenoche' mostró un informe del que da cuenta 'TN' hoy donde pude observarse la pobreza extrema que se ve en las calles del conurbano, de las que habla el economista.

pobreza.jpeg Captura televisiva de la calle Almirante Brown, donde hoy viven varias familias en situación de calle, que linda con el Cementerio Comunitario de Ciudadela.

Pobreza, entre el 38% y el 40%

Según la opinión de analistas, la desocupación, que bajó al menor nivel desde 2017 puede ser una explicación que justifique la baja de los indicadores de pobreza e indigencia en comparación con 2020, cuando finalizaron en 42% y 10,5%, respectivamente, y también mejor que en el primer semestre de 2021, con indicadores que alcanzaron el 40,6% y 10,7%, para cada caso.

La semana pasada el organismo de estadísticas oficiales dio a conocer que la Argentina logró la menor desocupación desde 2017 y mostró un fuerte avance -de 3,5%- en la tasa de empleo, que creció de 40,1% a 43,6 por ciento. En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de empleo alcanzó el 43,6% de la población. Asimismo, la tasa de desocupación cayó al 7% de la Población Económicamente Activa, y así se ubicó en su nivel más bajo desde 2016.

No obstante, dada la alta inflación – en febrero fue 4,7% y acumuló 52,3% en los últimos doce meses según el INdEC- para el primer trimestre de este año, estimaciones privadas que suelen anticipar con alta precisión el dato oficial, indican que la pobreza volvió a subir y alcanzaría al 40,3% de la población. Otra vez, el acelerado avance de la suba de precios, particularmente de alimentos, es uno de los principales argumentos para explicar la situación.

Pobreza, según la UCA

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, anticipó que la estimación propia que hace ese organismo fue de "43% en el tercer trimestre, con tendencia a la baja". "Si analiza la proyección de los últimos meses, había una recuperación del empleo, muchos de ellos precarios pero con familias que pudieron reintegrarse" al mercado laboral, indicó.

Respecto a los índices oficiales, anticipó que "la tendencia estaría por debajo del 40% para el segundo semestre en promedio" lo que estará explicado por "un proceso que mejoró, no porque la inflación haya bajado sino porque el empleo y la inversión pública mejoró. Recuperó empleo perdido, aunque haya sido informal y precario", consideró.

Cabe recordar que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante ingresos monetarios.

