Impuesto a la evasión: "Vamos por los peces gordos"

En declaraciones a Radio Con Vos, la senadora kirchnerista precisó que “ en la Argentina hay 79.000 millones de dólares que son legales y tributan”, pero el proyecto apunta al “dinero en negro”. “Lo que es legal no es objeto de esta ley”, explicó.

En referencia a otro proyecto que va de la mano, sobre el secreto fiscal, la legisladora expresó que se busca “extender hacia el Poder Ejecutivo y hacia el Poder Legislativo quienes pueden acceder a pedir el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal”.

“Los bancos ni locos te quieren dar la información porque son los que hacen la transacción”, continuó.

A su vez, la senadora del FDT explicó que se trata de una ley “que nos habilita a tener la información de quienes sacaron (divisas) del país, haciendo la apertura de secretos, qué monto sacaron y a través de qué instrumento”, ya que el Estado hoy “no tiene esas herramientas”.

“El secretismo desde el año ’77 es lo que hace que se hayan fugado las divisas”, resaltó, y argumentó que “los países más importantes del mundo han modificado su legislación” para atacar la evasión.

“Estamos hablando de gente que está cometiendo delitos”, justificó.

Por otro lado, en otra entrevista a radio Urbana Play, opinó sobre la polémica que traería la revelación de estos datos a miembros del Ejecutivo o el Legislativo que así lo soliciten -sobre los que están obligados a guardar secreto la AFIP y los bancos, y solo pueden acceder los jueces en el marco de una investigación-, y en ese sentido, Di Tullio argumentó:

“¿Cómo va a ser esto controversial? ¡Es el Estado! No le tengamos miedo a las acciones del Estado”, disparó.

“Nosotros lo que hicimos es escuchar lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino, que no quiere pagar esta deuda que le dio Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional; no queremos que lo pague el pueblo trabajador, que lo paguen los fugadores, los que cometen delitos económicos y lavan dinero”, sostuvo Di Tullio.

El proyecto traerá una 'caza de brujas':

Además de la dirigencia opositora, algunos expertos afirman que el proyecto es inoportuno, generará una caza de brujas, inseguridad jurídica y poca recaudación.

Consultados por el portal Infobae, algunos tributaristas recordaron que la AFIP todavía no ha podido avanzar demasiado en las determinaciones de oficio respecto de otra polémica iniciativa, el nuevo impuesto a la riqueza o aporte solidario, porque no resulta sencillo el cruce de información, pese a los mecanismos de “intercambio automático” con otros países (no con EEUU).

Por esta razón, el pedido de colaboración de la vicepresidente Cristina Kirchner a Estados Unidos suena voluntarista ya que el Internal Revenue Service (IRS) se ha negado a firmar un acuerdo de cooperación automática que involucre a inversores en ese país, aún en la etapa de buena relación política entre los gobiernos de Donald Trump y Mauricio Macri.

“En lugar de aprovechar el acuerdo con el FMI y generar políticas que atraigan inversiones y generen empleo, se lanza este proyecto que generará justamente lo contrario: menos inversiones y menos generación de empleo. El proyecto prevé que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

