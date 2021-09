Javier Milei Vs. Mercedes Ninci por la bendita economía

"No estudié economía, pero tengo 30 años de call e", retrucó la periodista. "Soy profesor de Teoría Monetaria 1 y 2 por concurso y doy charlas a nivel mundial. Es fuerte que me digas delirante", disparó Milei.

Además, para justificar su propuesta, que lo llevó a sacar más de 13 puntos en las PASO, el economista argumentó:

"El Banco Central con el impuesto inflacionario nos roba 5 puntos del PBI. El Banco Central se creó en 1935. Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo sin Banco Central".

El cruce entre Javier Milei y la periodista Mercedes Ninci rápidamente se viralizó en redes sociales, donde hubo opiniones encontradas sobre la propuesta del economista y la postura de Ninci.

Mercedes Ninci y su situación económica

Curiosamente, y si de economía se trata, la periodista Mercedes Ninci admitió en las últimas horas que no tenía dinero "ni para cargar la sube".

“En este momento estoy trabajando solo en la radio, haciendo unas colaboraciones en Infobae y nada más. Estoy tranquila. Creo que el estrés contribuyó”, dijo en la televisión.

Y agregó: “No tengo plata ni para cargar la SUBE, pero bueno…”.

“Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La más grande va a una universidad privada porque estudia cine, los chicos van a la escuela pública pero no alcanza. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que vive en la villa, que no tiene laburo o no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo”, dijo Mercedes Ninci visiblemente angustiada.