Es por esto que él advierte que se necesitan medidas de shock.

image.png El diputado Javier Milei complica la estrategia de los expertos en grietas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1511008909766631428 El liberalismo con @JMilei al frente tiene la intención de voto más alta en el país. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal pic.twitter.com/ZUrPJjMkWV — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) April 4, 2022

Tensión en LN+ entre Javier Milei y los periodistas: 1er. round

Milei había pactado con la producción de María Laura Santillán un mano a mano porque entiende que las palomas de Juntos por el Cambio "operan" con preguntas capciosas para acorralarlo. Milei dice que durante la campaña "bajaban la orden a ciertos canales para que no me inviten" y que ahora "bajan línea para que se me hagan preguntas malintencionadas".

Nobleza obliga, algo parecido a lo que le sucedió a la diputada nacional opositora María Eugenia Vidal cuando el periodista Jonatan Viale -cercano a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri- la presionó al aire al consultarle si estaba de acuerdo con incorporar a Milei a JXC de cara al 2023.

Hecha la aclaración, muy picante el cruce con el periodista Pablo Fernández Blanco y Rubén Rabanal:

Pablo Fernández Blanco: Javier, seguramente vas a tener un rol muy antipático en la elección del año que viene porque vas a sacar muchísimos votos pero no vas a estar entre el primero y el segundo. Si llega a haber balotaje, ¿qué vas a decir?

Javier Milei: ¿Lo podés firmar ahora? Quizá los que me quitan votos a mí son los de Juntos por el Cambio, que se venden como liberales y no lo son.

Pablo Fernández Blanco: Los de Juntos por el Cambio están muy preocupados.

Javier Milei: Y claro, por eso hacen tantas operaciones de prensa. Te invito a que pienses y tomes el desafío de que no voy a poder entrar en la segunda vuelta. Dale. ¿Te animás a decir eso? Digamos, es toda la apuesta por la colectora que arma candidatos paralelos para robar votos. Te contesto con otras preguntas.

Pablo Fernández Blanco: No, no, puse todo el potencial. Pero yo soy el periodista por suerte.

Javier Milei: ¿Acaso está prohibido hacer preguntas?

Pablo Fernández Blanco: No, no.

Javier Milei: Llegado el momento, cada uno decidirá a quién votar. Mirá si yo le voy a decir a la gente a quién tiene que votar.

Pablo Fernández Blanco: Javier, vos aspirás a ser primero, segundo, a llegar a un balotaje.

Javier Milei: La realidad es que si llego al balotaje, seré presidente. Si yo supiera que no tengo chances, no andaría perdiendo tiempo.

https://twitter.com/ResnicoffMartin/status/1511006225487511563 Milei 18% (primero cómodo)

Larreta 9%

Macri 7% (Van para Milei)

Vidal 5% (Van para Larreta)

Bullrich 5% (Van para Milei)

Lousteau + Morales 4% (Larreta)

Total Milei 30%

Larreta 19%

Conclusión Milei entra al Balotaje y le gana al candidato Kirchnerista. pic.twitter.com/qg3DrTfJin — Martin Resnicoff (@ResnicoffMartin) April 4, 2022

Tensión en LN+ entre Javier Milei y los periodistas: 2do. round

Rubén Rabanal: Hablando de los miedos que se le tienen a Milei, ¿no creés que el miedo que vos planteás en lo económico es que alguna gente no sabe si es posible de hacer? Digo, como eliminar puestos públicos, eliminar el Banco Central, es como un salto de fe al que todo el mundo le tiene demasiado miedo.

Javier Milei: A ver, me puedo hacer cargo de las cosas que dije y no de la del hombre de paja que me endilga cosas que yo no dije. He presentado mi propuesta varias veces, como el tema de los empleados públicos en el marco de los retiros voluntarios, pero que correspondían a las reformas de segunda generación.

Para llegar a esa parte, primero hay que atravesar las reformas de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado, bajar el gasto y los impuestos, flexibilizar el mercado laboral y, al mismo tiempo, flexibilización laboral hacia adelante, abrir la economía. En paralelo, toda una reforma monetaria y bancaria que a la postre termina con la eliminación del peso.

¿Quién está a favor del robo? Obviamente, la casta política, los ladrones de la política, y los economistas que trabajan para ellos. Vengo diciendo esto desde el año 2014 y escribí un libro en 2017 sobre cómo cerrar el Banco Central. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué me venís con temas que los políticos casta utilizan para ensuciar a otras personas?

image.png Javier Milei sube en las encuestas y denuncia operaciones de prensa.

Tensión en LN+ entre Javier Milei y los periodistas: 3er. round

María Laura Santillán: ¿Vos me podés esperar, que quiero hablar con Carolina Losada. y no los puedo juntar, lamentablemente?

Javier Milei: No, me voy, trabajar a mi casa, quedate tranquila.

María Laura Santillán: Pero por qué, si falta muchísimo que hablar. ¿Estás molesto por algo?

Javier Milei: Sí, me molesta muchísimo cuando faltan a la verdad y no respetan las condiciones que pactan. Tengo entendido que un mano a mano es un mano a mano. Esto es mentir.

María Laura Santillán: Pero bueno, estamos ante una mesa que quiere compartir.

Javier Milei: Bueno, pero esas no fueron las condiciones que pactamos. Tengo los WhatsApp de tu producción.

María Laura Santillán: Me pareció que era interesante sumar a quienes estaban en la mesa. Tratá de no enojarte.

Javier Milei: No, de hecho me parece que actúo bastante bien después de que se me mienta y se me engañe de esta manera.

María Laura Santillán: No hay ningún engaño. Me parecía que era interesante.

Javier Milei: Si la producción hace un acuerdo, se supone que lo tiene que cumplir. No mentir.

María Laura Santillán: Por eso estamos acá (en el living), me responde la producción,

Javier Milei: Bueno, deciles que no mientan. Saben bien que mintieron.

Más información en Urgente24

Paro nacional de transporte de granos a partir del lunes

Anuncio oficial: Pagarán bono de $6 mil a jubilados

Bitcoin: Cae el precio de los ASIC, ¿Momento de minar?

Semana Santa en Córdoba y 5 actividades imperdibles

Falta de hierro y mayor riesgo cardíaco: Una hipótesis