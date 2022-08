"Horacio Verbitsky", muy picante en TN: la ligó Rubinstein

image.png Ariel Tarico le ofrece un respiro cómico al programa Sólo una vuelta más en TN.

Por otro lado, la imitación de Verbitsky también se refirió a la "Operación Recoleta" y le aseguró al conductor, Diego Sehinkman: "Esto recién comienza. A mí no me gusta mucho avisar, no suelo avisar porque el que avisa no traiciona, pero esta vez como soy bueno les digo, nos vamos a seguir concentrando frente a la casa de Cristina".

"Y espero que no lleven pirotecnia más pesada, para no incomodar a la simpática vecina de arriba. Ustedes saben que ante todo yo soy un pacifista", llegó a pronunciar.

Para cerrar, el cómico se percató de la estruendosa (y un tanto exagerada) risa del periodista, Nelson Castro, por lo que se refirió directamente a él. "Se ríe de los nervios Nelson Castro. Vos sabés que él vive en Recoleta, y estuvo este fin de semana en una panadería y pidió cañoncitos y lo tuvo que custodiar la policía para volver a su casa. ¿Cómo compró ese departamento?", concluyó, ante las carcajadas de todo el panel de TN.

