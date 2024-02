Grupo Octubre sufre sin pauta: Levantamientos en El Nueve ¿y cierra IP?

Rápidamente, el equipo del programa se refirió al fin de Vivo para vos como un ejemplo de lo que está ocurriendo en El Nueve y la panelista Aine Thevenon afirmó que el ciclo promediaba buenos números, por lo que su cancelación también tomó por sorpresa a sus productores.

image.png Víctor Santa María, propietario del Grupo Octubre y líder del SUTERH.

Por otro lado, también hicieron mención a que una de las principales razones que se atribuyeron a esta inesperada medida fue, como se indicó previamente, el recorte de la pauta oficial.

Otra cuestión que habría motivado el levantamiento, según Rodríguez, podría haber sido que "en el Nueve cerraron las coproducciones y van a ser todas producciones del canal".

En lo que a IP respecta, el conductor manifestó que, en su opinión, el medio careció de una figura central, mientras que su compañera Paula Ottoboni recordó la inmensa expectativa que generó su lanzamiento,

"Vamos a ver qué es lo que pasa con IP Noticias, serían semanas claves para ver si el canal continúa o no", manifestó Rodríguez, aunque Ottoboni concluyó: "Mi información es que cierra".

El fin de Vivo para vos, un reflejo de la crisis del Grupo Octubre

Mientras que Weich se limitó a informar en su cuenta de X (ex Twitter) el fin de su ciclo, su colega Carolina Papaleo se animó a expresar sus sensaciones ante la decisión. De este modo, la actriz dialogó con el ciclo El run run del espectáculo de Crónica TV y reveló importantes detalles.

"La verdad es que quien toma la decisión final no lo sabemos. Lo único que puedo decir diferente de Julián es que, en una reunión que tuvimos, dijeron que seguía", sostuvo la actriz.

"Cuando yo me estoy por ir de vacaciones, una persona del canal me cuenta las dificultades económicas y que todos los conductores estábamos igual, todavía no habían podido arreglar un número. Cuando se daba ese número, no se podría empatar ni ahí con lo que fue la inflación", continuó Papaleo.

Embed - El Run Run del Espectáculo (28/1/2024 - 2° parte)

Y agregó: "'Te voy manteniendo al tanto', me dijeron, 'te estoy manteniendo al tanto de cuánto dinero, no de si sigue o si no siguet. Yo vivo de mi laburo, no me hubiese quedado esperando. Nosotros nos quedamos esperando un ajuste salarial porque se terminaba el contrato".

Cuando me fui a pasar las fiestas a Punta del Este, llamaba a mi productora y decía: 'Esto me hace ruido'. La situación del país es complicada con un presidente nuevo (Javier Milei) que sacó la pauta, en ese sentido, al canal lo entiendo. Por eso decía: 'Lo que venga está bien, alguna lechuga me voy a comprar'. Aunque, después nos informaron el final del programa" Cuando me fui a pasar las fiestas a Punta del Este, llamaba a mi productora y decía: 'Esto me hace ruido'. La situación del país es complicada con un presidente nuevo (Javier Milei) que sacó la pauta, en ese sentido, al canal lo entiendo. Por eso decía: 'Lo que venga está bien, alguna lechuga me voy a comprar'. Aunque, después nos informaron el final del programa"

