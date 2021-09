Grupo América: Nuevos casos de covid en América TV y A24

En la misma señal de noticias se ausentará también Viviana Canosa, que extendió su licencia unos días más y dejó el programa en manos de Eduardo Bataglia y Carlos Campolongo.

image.png El Grupo América sufre la salida de Marcela Pagano. Tras el posible brote de covid, generan cambios en la programación de A24 y América TV.

Si bien no se confirmaron nuevos casos, el periodista que reveló la información se expresó en redes y comentó:

“Varios aislados en @A24COM, @AmericaNoticias y área de noticias de @AmericaTV. Por eso algunos no están, salen por zoom o están ciclos u horarios cubriendo baches.”

https://twitter.com/pablomontagna/status/1440037529185439749 Varios aislados en @A24COM y @AmericaNoticias y área de noticias de @AmericaTV - Por eso algunos no están , salen por zoom o están ciclos u horarios cubriendo baches — Pablo Montagna (@pablomontagna) September 20, 2021

Además, la que también salió a confirmar los rumores fue la misma periodista:

Quiero agradecerles a todos los que me llamaron y me mandaron mensajitos preguntando cómo estaba mi salud. Hoy me hisopé y di positivo. Hubo un síntoma que me llamó la atención y quería sacarme la duda. Perdí parte del gusto y el olfato, la sintomatología que tengo hasta ahora es leve, espero que así siga. Me voy a guardar unos días Quiero agradecerles a todos los que me llamaron y me mandaron mensajitos preguntando cómo estaba mi salud. Hoy me hisopé y di positivo. Hubo un síntoma que me llamó la atención y quería sacarme la duda. Perdí parte del gusto y el olfato, la sintomatología que tengo hasta ahora es leve, espero que así siga. Me voy a guardar unos días

Cabe recordar que la ex TN había renunciado en marzo de este año para sumarse a las filas del Grupo América, donde encontró más protagonismo con la conducción de Primera Tarde y distintas apariciones en diversos programas del grupo.