Le robaron al cronista de Pamela David en plena cobertura y corrió a los delincuentes

A24 no se perdió del robo al cronista de Pamela David

Luego del robo que se produjo durante el programa que se emite por América TV, desde A24 decidieron seguir con el tema haciendo énfasis en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y su audiencia hizo picos de en los 3.3 puntos.

De hecho decidieron enviar al movilero Fabián Rubino para que cubra el episodio delictivo del que fue víctima su colega Diego Lewen.

"A los chorros si vos los querés encontrar, los encontrás en la calle", dijo molesto al mostrar el auto que fue roto para extraer las pertenencias del equipo periodístico.

De esta manera ambas producciones capitalizaron el inesperado suceso para generar contenido teniendo en cuenta que evidentemente en sus televidentes interesó el hecho.

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