El movilero Diego Lewen del programa televisivo Desayuno Americano, conducido por Pamela David, fue víctima de un robo mientras realizaba una cobertura en una zona del conurbano bonaerense afectada por inundaciones. El hecho ocurrió en plena jornada laboral y quedó registrado por la cámara, generando impacto tanto en el estudio como entre los televidentes.
EN DOCK SUD
Le robaron al cronista de Pamela David en plena cobertura y corrió a los delincuentes
El movilero del programa que conduce Pamela David por América TV fue robado durante su trabajo y en medio del programa salió en busca de sus pertenencias.
Según relató el cronista durante la transmisión, los delincuentes rompieron el vidrio del vehículo en el que se trasladaban y sustrajeron equipos de trabajo y pertenencias personales. “Nos encontramos con la ventanilla rota, revolvieron todo el auto y se llevaron nuestras cosas”, describió, visiblemente afectado por la situación mediante la pantalla de América TV.
Al advertir el robo, el equipo inició una persecución tras divisar a uno de los sospechosos que huía del lugar con parte de los objetos sustraídos. Durante varios minutos, los periodistas siguieron a los delincuentes con la esperanza de recuperar sus pertenencias, pero finalmente los perdieron de vista. “Ahí están, están corriendo con el trípode. Ese tiene mi mochila”, se lo escuchó gritar al cronista en medio de la corrida.
El episodio también puso en evidencia la falta de seguridad en la zona. Los trabajadores denunciaron la ausencia de cámaras de vigilancia y la escasa respuesta policial, incluso cuando los sospechosos pasaron frente a un destacamento. “No hay una sola cámara ni un policía”, afirmaron, mientras expresaban su frustración por no haber podido recuperar lo robado.
A24 no se perdió del robo al cronista de Pamela David
Luego del robo que se produjo durante el programa que se emite por América TV, desde A24 decidieron seguir con el tema haciendo énfasis en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y su audiencia hizo picos de en los 3.3 puntos.
De hecho decidieron enviar al movilero Fabián Rubino para que cubra el episodio delictivo del que fue víctima su colega Diego Lewen.
"A los chorros si vos los querés encontrar, los encontrás en la calle", dijo molesto al mostrar el auto que fue roto para extraer las pertenencias del equipo periodístico.
De esta manera ambas producciones capitalizaron el inesperado suceso para generar contenido teniendo en cuenta que evidentemente en sus televidentes interesó el hecho.
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