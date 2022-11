Gran Hermano se inundó y ¿opama a los gritos?

Como era de esperar, las redes estallaron y no dudaron en referirse al respecto. Fue así como diversos usuarios compartieron: “Hay goteras y se corta la luz cuando llueve, solo en GH Argentina”, “Esto ya es el colmo!! Hay una gotera en la casa más famosa del país”, y “Se esta desbordando la pileta, se inunda la casa, se corto la luz en el patio, hay goteras…”.

Pero eso no fue todo, otros internautas acudieron al humor y lanzaron sin filtro: “La mala onda de Juan es tan potente que ha desatado una tormenta y las luces están haciendo cortocircuito”.

La polémica pelea dentro de la casa de Gran Hermano

El contexto de la pelea más reciente tiene como punto de partida una discusión anterior sobre ciertos comentarios de un participante que dejaron entrever sus actitudes machistas y misóginas.

Anteriormente en la casa, durante el día miércoles, Alfa le habló a su compañera correntina haciendo referencia a sus genitales, simulando estar sujetando los mismos e indicándole que su miembro tiene el mismo grosor que un desodorante. Este suceso fue durante la noche de ese día luego de la gala de nominación.

"Yo le estaba diciendo basta porque no me estaba gustando. Estaba acostado y me dijo 'me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos'. Me tapé, él se levantó, se cambió. Después me dice 'no me mires, me estás espiando'. Yo le dije 'che, dejá de joder'", les contó la correntina a Juan y Maxi.

En una charla con Juliana, Coti dio más detalles. "En un momento se acuesta, se tapa con la frazada y me pone la mano así levantada y me dice 'mirá, mirá, mirá'", explicó. "Mirá, Cotita, mirá. 10 de circunferencia, un desodorante", fue la frase de Alfa.

Como era de esperarse, el ojo que todo lo ve, no aceptó bajo ningún término este tipo de actitudes que consideró "una falta de respeto" por lo que una hora después del incómodo momento, Alfa fue sancionado y enviado a placa, siendo nominado junto con Juan y en mayor desventaja.

Por este recuerdo, La Tora arremetió contra Alfa luego de un sentimiento de injusticia tras la partida de Juan, uno de sus aliados, por lo que, al finalizar la gala de eliminación, increpó al hombre y comenzó a gritarle trayendo al presente el repudiable comentario que le hizo él a la correntina hace unos días atrás. Fue la misma Constanza la que rogó que no la metieran en su cruce y luego la charla continúa de esta manera:

"De qué broma estás hablando?", lo apura. Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, La Tora arremetió: Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya", insistió.

"Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí", indicó Alfa, lo que generó el estallido de su compañera, quien le lanzó totalmente sacada: "¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!", le retrucó la participante, que a la vez le gritó "hijo de puta" y "forro" mientras se dirigió al confesionario. "Yo no me puse un desodorante", insistió él. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después.

Previamente, La Tora entró al cuarto que comparte con las chicas insultando a Alfa y llorando desconsolada. "¡Ay, Dios! ¡Hijo de mil putas!". Todo esto mientras Coti pedía que se terminara la discusión.

La palabra “opama” y su significado que fue aclamada fuera de la casa

"Bueno ya que se termine, que no sigan hablando porque la gente...", dijo Coti dirigiéndose a Alfa mientras La Tora iba al confesionario para realizar la espontánea. "Ya está igual. No sé, ¿Qué dijo él ahora?", dijo Romina, que estuvo al lado de Alfa durante la explosión de La Tora. "Yo no dije nada. No hablé yo", se defendió el jugador de 60 años. "Sigue tirando comentarios", acotó Coti, quien buscaba que el tema quede ahí.

Fue entonces cuando la correntina lanzó: "Bueno, OPAMA. Nosotros en Corrientes decimos opama. Opama significa 'terminó'". "Listo", cerró Alfa acatando la orden de la joven considerada una de las mejores jugadoras de la nueva edición de Gran Hermano.

