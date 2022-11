El clima hoy 14/11: Soleado en algunos sectores y lluvias en AMBA

Clima en Argentina: Cómo estará en el NEA

A excepción de Misiones, el resto del NEA (Formosa, Corrientes y Chaco) amaneció con un cielo parcialmente nublado preparándose para una semana con un tiempo estable en donde el protagonista será el sol y no las lluvias como ya se han acostumbrado los residentes de esta región. El clima para hoy se mantendrá estable hasta el sábado sin precipitaciones por el momento.

Por otro lado, en Misiones esta semana se encontrará algo nublado en algunas zonas de la provincia, mientras que en otras amanecieron con lluvias. En las localidades de Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú y Eldorado habrá chaparrones durante la mañana y a partir de la tarde la jornada transcurrirá con un cielo algo nublado.

La temperatura para hoy será de mínima 17° y la máxima 33° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro y en AMBA

En la región central del país conformada por Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba tendrán un clima con cielo parcial a mayormente nublado durante la jornada de hoy y como bien viene presentando desde ayer domingo. En Buenos Aires las localidades de Pigüé, Coronel Suarez, Coronel Pringles, San Pedro, San Nicolás de Arroyos, Pergamini, Chacabuco, Junín, 9 de Julio, San Carlo de Bolívar, Pehuajó, Olavarría, Trenque Lauquen, General Villegas, Sierra de la Ventana, Monte Hermoso y Bahía Blanca se mantienen actualmente con un cielo mayormente nublado sin precipitaciones para la semana. Por otro lado, AMBA sigue con lluvias fuertes que por el momento no son tormentas y no esperan serlo con el pasar de los días porque a partir del martes hasta el domingo pretende estar nublado.

La Pampa durante el día de hoy se encuentra con cielo despejado en prácticamente toda la provincia a excepción de algunos sectores donde se encuentra nublado. Para el día jueves y hasta el viernes el clima cambiará rotundamente y le dará la bienvenida a tormentas y lluvias fuertes.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 11°C que ascenderá a una máxima de 30°C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

La región de Cuyo constituida por San Juan, Mendoza y San Luis le darán la bienvenida al sol hoy lunes 14/11 y mantendrá una semana estable sin precipitaciones hasta el día viernes en donde se harán presentes las tormentas eléctricas.

Por mientras, durante esta semana el clima en la región cuyana se mantiene mayormente nublado con temperaturas que van desde los 11° hasta los 28° C de máxima.

clima hoy.jpg

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima también se encuentra estable en algunos sectores, empezando por Neuquén que actualmente el cielo se presentó nublado, sin embargo, a partir del día martes precisamente durante la tarde habrán tormentas aisladas que se extenderán hasta el día miércoles 16/11. El resto de la semana estará nublado sin precipitaciones.

Río Negro en cambio, tendrá una semana nublada a excepción del día jueves en donde las tormentas aisladas se harán presentes, por el momento no hay alertas meteorológicas en esta provincia sureña. Santa Cruz para la fecha se mantiene nublado hasta la tarde donde se encuentra a la espera de chaparrones que no durarán más que una tarde y el norte de la provincia mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos. Por otro lado las provincias de Chubut que también mantiene una alerta amarilla en el sur de la provincia por las mismas razones que su provincia hermana, se mantendrá toda la semana nublado sin precipitaciones presentes hasta el día jueves que caerá una tormenta eléctrica.

Tierra del Fuego comienzan la jornada con lluvias aisladas que se extenderán hasta el día jueves, luego el viernes se tomará un descanso con el cielo parcialmente nublado y las precipitaciones volverán a ser protagonistas una vez más para el día sábado.

La temperatura oscilará entre una mínima de 6° con una máxima de 15° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 21° y la mínima de 6° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 11° que ascenderá hasta los 27° C.

