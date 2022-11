La casa de Gran Hermano: Cuál es la dirección y quién es la voz

Dijeron Coti traidora, mencionó ella misma mientras no podía contener las lágrimas. La correntina se refugió en Alexis al escuchar los comentarios, pero luego del grito interpretó lo siguiente:

La gente me odia porque fui a votar a las chicas. Ellas están haciendo el juego de las chicas y votar a ellos y yo digo que sí

Por su parte, Mora también recibió repudio de parte de los vecinos de la zona que se acercaron a gritar:

Mora careta, se escuchó desde el patio de la casa y esto también produjo que la participante se largue a llorar de manera desconsolada.

Pero esto no es todo. Hace solo unos días, un tiktoker estuvo a metros de la casa. Es que El Wandi, como se hace llamar, trepó por una reja y mostró en sus redes que estaba a unos metros de la casa. El video se hizo viral y esta fue la gota que rebasó el vaso.

Ante estos hechos, la producción decidió reforzar la zona cercana a la casa que se encuentra en los estudios Pampa de Telefe, ubicado en la calle Santiago del Estero 1450, en Martínez.

Quién es Rodolfo Valss, locutor histórico de Gran Hermano

Además de los presentes en pleno aislamiento, uno de los elementos más cruciales que interactúa con ellos, es la voz que dinamiza las relaciones de los participantes a la hora de los desafíos o de los confesionarios, una voz que lo une todo.

Esa voz que cumple el rol de juez o de amigo, también es quien siempre está dispuesto a responder las dudas de los participantes de Gran Hermano. Ese lugar lo ocupa hace más de dos décadas una misma persona llamada Rodolfo Valss, una figura que ademas es cantante y actor.

Valss tiene una trayectoria de más de 40 años en los medios, en donde desempeñó tareas, no solo delante de cámara, sino también detrás. Entre sus trabajos más importantes se encuentra otro reality más, Operación Triunfo, donde se desempeñó como coach.

locutor gran hermano.webp Rodolfo Valss, el locutor que funciona como hilo conductor de la casa de Gran Hermano

También se lució en teatro, en obras como Chicago, durante el 2001 u Orestes, last tango, donde realizó una gira por Europa en el año 2002 y 2004. Sus labores más recientes en este formato se remontan al 2010 y 2011, donde hizo despliegue tanto en La Bella y la Bestia como La Novicia Rebelde, respectivamente.

Sin dudas, supo ganarse un lugar en el ambiente a fuerza del talento que tiene, pero se afianzó como la voz de Gran Hermano, uno de los realities más masivos de la televisión argentina.

En una entrevista para el diario La Nación, había expresado sus sentimientos encontrados sobre la labor en la que es reconocido por las audiencias:

No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco. De todos modos son dos públicos distintos [...] Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco. De todos modos son dos públicos distintos [...] Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa

