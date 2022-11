Nominada por el INADI también: Denunciaron a ex Gran Hermano

A través de las redes sociales, como Instagram y Twitter, madres y padres la escracharon asegurando que ella maltrataba a sus hijos: "Le gritó de una manera no correspondiente a uno de sus alumnos porque no corría lo suficientemente rápido llamándolo "autista". Las palabras que ella usó fueron: ¿por qué no corres más rápido, qué sos autista?", "La tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym ”, " Si no la sacan a esta mina del programa, vamos a ir a hacer un reclamo con todos los niños", aseguraron padres de sus alumnos.

https://twitter.com/OleaYesica/status/1582226510110691328 #Gh2022 #Martina Que salga ya!!! Esta basura de persona maltrato a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogolicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos. — Yesi_05 (@OleaYesica) October 18, 2022

Por su parte, las autoridades del colegio expresaron: " Esta profesora no forma parte de la institución desde hace varios meses, antes de su entrada al reality show”. Y aseguraron que las acusaciones son falsas: "Cuando surgieron las inquietudes en cuanto a su manejo con los alumnos se inició un riguroso proceso de investigación interna, del cual tenemos dos actos y el registro de inspección del caso del Ministerio de Educación, que arrojó pruebas fehacientes de que ningún alumno fue maltratado. Con su debido proceso concluimos que las acusaciones son falsas”, según publicó Infobae.

Aunque un grupo de alumnas de la escuela, mayores de edad, aseguraron: " Es todo real, el problema no es la gente que trabaja acá, el problema son los dueños que ponen amigos acá. La hija de la dueña es amiga de Martina. A la madre de una compañera que el hermano va al jardín le hicieron firmar un acuerdo de que no se dijera nada ”.

Tras todos los escándalos, acusaciones y denuncia y el repudio por parte de los espectadores, dio la casualidad que Gran Hermano sancionó a la participante "por complot" y la mandó a placa de nominación.

Finalmente, el pasado domingo (30/11) la concursante fue eliminada del reality con el 57% de los votos en su contra por parte del público. Que si bien no cabe duda de que los espectadores querían sacarla de juego, tras los polémicos dichos del casting a través del cual quedó seleccionada por la producción, la amenaza de los padres contra el programa y la denuncia del INADI, se sospecha que generaron suficiente revuelo y malestar como para limpiar la imagen del reality y podría tratarse de una maniobra de la producción.

Además de que diferentes famosos, influencers y figuras reconocidas del ambiente se manifestaron en contra de la participante. Como lo había hecho Wanda Nara a través de un posteo de Instagram (donde tiene más de 15 millones de seguidores) donde repudió los dichos de Martina, Susana Giménez, quien festejó su salida, o Robertito Funes quien pidió no recibirla al salir de la casa (al igual que hizo con el primer eliminado).

https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1587168505689825280 de que SUSANA se alegre por tu eliminación no se vuelve #GranHermano pic.twitter.com/Y2vqNeHQrO — fefe (@fedeebongiorno) October 31, 2022

La reacción de su perro al encontrarse con Martina y su particular historia

Otro de los videos que se volvió viral en las redes fue la reacción del perro de Martina cuando lo llevaron de sorpresa al programa para que se reencontrara con su dueña. El hashtag #Martina se volvió tendencia y usuarios expresaron que "el perro estaba asustado" o que "no la reconocía".

El emocionante reencuentro de Martina con su perro Atilio - Gran Hermano 2022

Además, la ex GH contó que Atilio -como llamó a su perro- llegó para "reemplazar al anterior que ella tenía y cuando se separó su ex se lo sacó". Lo que generó aún más polémica en las redes.

