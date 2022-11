Escándalo: Fernando Espinoza, denunciado por violación

A los quince días, el intendente volvió a contactarla para invitarla a cenar. De este modo, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia: "Quería que me lo saquen de encima, que no me molestara más. Igualmente tenía miedo que pasen la información de mi denuncia al entorno de Espinoza". A los días, le entregaron el botón antipánico y el intendente fue notificado con una orden de restricción.

https://twitter.com/lanacionmas/status/1590468405739520001 Denunciaron a Fernando Espinoza por intento de violación



La denuncia fue realizada por una exempleada del intendente de La Matanza.

Todos los detalles los contó @guadavazquez en #ElNoticiero. pic.twitter.com/9lHpPF3vZf — La Nación Más (@lanacionmas) November 9, 2022

Por otro lado, la denunciante sostuvo no haber recibido el apoyo de su ex pareja, que incluso intentó desistiera de hacer la denuncia, y afirmó que llegó hasta uno de los secretarios Máximo Kirchner, quien minimizó el hecho. "Fue como decirle que fui al supermercado, hice las compras y volví. '¿Es eso nomás?; me preguntó", recordó.

Mi interés no es darle lástima a la gente, sino que sepan que tienen un monstruo en el poder, una persona así no puede estar dirigiendo a millones de argentinos y no sé cuánto más pueden taparlo. Cuando una mujer dice no es no, y ahora lo único que quiero es que se haga justicia Mi interés no es darle lástima a la gente, sino que sepan que tienen un monstruo en el poder, una persona así no puede estar dirigiendo a millones de argentinos y no sé cuánto más pueden taparlo. Cuando una mujer dice no es no, y ahora lo único que quiero es que se haga justicia

La causa por intento de violación contra el intendente Espinoza reflotó el pasado septiembre, luego de haber sido cajoneada por más de un año. El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Saenz, es quien solicitó que se amplíe la prueba tras las nuevas declaraciones de la ex asesora.

Debido al temor que le provocó que tomen venganza contra ella, Rakauskas escapó del país. Sin embargo, comentó haber recibido un llamado de un allegado del presunto culpable, intimándola para que retirara la denuncia a cambio de una compensación económica.

"Si la Justicia no hace nada es una locura con todas las pruebas que hay, mi última cuota de esperanza se las dejo a ellos. También, como me dijeron que mi caso iban a tratar de taparlo, y por miedo a que me pase algo, lo estoy sacando a la luz en los medios. Lo hago mediático por si me matan, por si me desaparecen", manifestó la vícitma.

