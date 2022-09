Elisa Carrió en TN: "En Juntos por el Cambio no hay líder"

"Creo que hay que mejorar el trato con el radicalismo, que no se puede estar despreciando en lo privado y en lo público permanentemente al partido Radical", cerró Carrió. Ante esto, Alfano quiso saber si era el PRO quien era hostil con la UCR y la ex candidata a presidenta sostuvo que era Mauricio Macri quien no la respetaba. "Creo que hay que mejorar esa relación", manifestó.

image.png Mauricio Macri junto a Gerardo Morales.

Por otro lado, Carrió se refirió a la gestión pasada y opinó que "no fue un fracaso" y que "Juntos por el Cambio hizo un buen gobierno". Bonelli le preguntó entonces si consideraba a Macri como candidato para el próximo año y ella contestó:

No defiendo a Macri yo. Soy corresponsable de un Gobierno, no creo que haya sido malo a tenor de lo que está ahora, efectivamente. ¿Tuvo defectos? Sí. ¿Tuvo errores? Sí. ¿Los marcamos? Sí. ¿Tenemos disidencias? Sí. ¿Juntos por el Cambio está unido? Sí No defiendo a Macri yo. Soy corresponsable de un Gobierno, no creo que haya sido malo a tenor de lo que está ahora, efectivamente. ¿Tuvo defectos? Sí. ¿Tuvo errores? Sí. ¿Los marcamos? Sí. ¿Tenemos disidencias? Sí. ¿Juntos por el Cambio está unido? Sí

Además, definió a Juntos por el Cambio: "Es una coalición electoral y de gobierno. Antes fue una coalición electoral y parlamentaria, ahora tiene que pasar a ser una coalición electoral y una coalición de gobierno".

----------

Más contenido en Urgente24:

Eduardo Feinmann expuso una fake news K y al curro de Ofelia

Tomás Méndez denunció a periodistas e involucró a diputado K

Ofensiva de Lula da Silva y Bolsonaro busca a Neymar

La postura sexual número 1 que ayuda a dormir mejor

Muy frágil la unidad en el oficialismo y algunos culpan a Massa