La postura sexual número 1 que ayuda a dormir mejor

Sin embargo, cuando se tiene sexo ocurre todo lo contrario.

Las relaciones sexuales mejorar la calidad sueño, ayudan a dormir mejor, disminuyen el estrés, relajan y mejoran la vida en pareja.

Por ejemplo, dice el Instituto Europeo del Sueño: "En los hombres se descargan en el cerebro las hormonas facilitadoras del sueño: la oxitocina y la serotonina. Asimismo liberan prolactina durante el orgasmo que le conduce a una sensación de somnolencia".

La mejor postura sexual

Ahora bien, si de posturas sexuales se trata, hay una que es la número 1 a la hora de dormir mejor.

Según un estudio realizado por el sitio de sueño del Reino Unido The Dozy Owl, ciertas posiciones sexuales pueden aumentar las posibilidades de lograr más sueño REM.

El sueño REM representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse, indica el instituto Nacional de la Salud infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD, por sus siglas en inglés).

Siguiendo con el estudio, Eat This, Not That (ETNT) indica que el sitio de sueño reclutó a 1652 participantes que usaban monitores de sueño.

Los voluntarios probaron 25 posiciones sexuales populares durante un período de tres meses.

Los investigadores observaron dos cosas:

"En todos los participantes, tener relaciones sexuales antes de irse a dormir se asoció con más sueño REM, especialmente para los hombres, que lograron un 10 % más de sueño REM que las participantes femeninas", detalla ETNT.

También...

Cuando los participantes del estudio tuvieron relaciones sexuales utilizando la posición de estilo perrito, el 43% de ellos experimentó más sueño REM. Cuando los participantes del estudio tuvieron relaciones sexuales utilizando la posición de estilo perrito, el 43% de ellos experimentó más sueño REM.

Estas son las otras posiciones que fueron efectivas para producir más sueño REM:

El loto en un 39% de los participantes

El águila en un 35% de los participantes

El puente en un 30% de los participantes

Obtener más sueño REM está relacionado con una mejor función de la memoria y un mejor estado de ánimo.

¿Cómo hacer la postura del perrito?

La postura sexual del perrito es muy fácil de realizar y es una de las más aclamadas.

Primero, ella se debe colocar en ‘cuatro patas’ (como si fuera un perro) y, él se ubica por detrás de ella con sus genitales a la altura de las caderas.

Entonces, él la penetra desde atrás.

Un dato no menor es que, se recomienda que la persona que se encuentre abajo coloque la espalda recta y eleve la pelvis hacia arriba, para evitar molestias.

Como vemos, esta es una de las posiciones sexuales más excitantes y con las que se puede conseguir una profunda penetración... Además de facilitar el sueño.

--------------------------------

Más contenido de Urgente24

¿Por qué dicen que este alimento es el nueva 'viagra'?

Mira esta advertencia antes de tomar Viagra

¿No tienes orgasmos? Mira las causas y qué puedes hacer

¿Has probado el beso de Singapur en el sexo? Así se hace

Así es el truco para retrasar la eyaculación durante el sexo