El hombre más rico de Filipinas apuesta en los medios

Así nacen las sospechas, ya que un recurso mediático le daría al magnate una plataforma para promover su imperio comercial (que se extiende desde bienes raíces hasta cafeterías) y a su vez favorecer a su familia (su hijo Mark fue elegido senador en las elecciones de mayo, uniéndose a su madre Cynthia en la cámara de 24 miembros. Su hija Camille fue recientemente elegida vicepresidenta de la Cámara de Representantes y estuvo entre los aliados de Duterte en el Congreso que rechazó la oferta de ABS-CBN para renovar la licencia de 25 años.

Este ascenso para Villar tomó forma apenas unos meses después de que Duterte dejará el cargo, así lo contó el medio que cubrió dicha historia, The Financial Times. En enero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones reasignó los canales utilizados anteriormente por ABS-CBN al Sistema de Radiodifusión de Medios Avanzados (AMBS), empresa del ex político y empresario.

Desde el entorno de este medio (que también construye su propia radio en el mismo centro comercial), apuntan a estrenar su comunicación el próximo 1 de octubre, información que reveló la presidenta Maribeth Tolentino.

image.png El multimillonario Manuel Villar en el medio que espera lanzar en octubre. Contara con una emisión radial y canales de televisión.

Asimismo, vale aclarar que AMBS sello ya su primer contrato con el reconocido conductor de televisión filipino Willie Revillame, quien generaba 5 millones de espectadores (según Kantar) con su popular programa de juegos Wowowin.

Revillame, formará parte también del área de programación de entretenimiento del medio, vinculando así a las agencias de talentos con la empresa que comienza desde cero. “Iremos más allá”, comentó Villar con respecto al enfoque del medio, quitando así a los contenidos ya conocidos por la población, que consume telenovelas y programas de noticias en gran medida, del horizonte al que apuntan.

“También estoy mirando un parque temático. Mi enfoque es como el de Disney”, agregó en el pasado cuando anunció la construcción de su nueva empresa.

De esta manera, con el cierre de ABS-CBN, han dejado un espacio vacío que el propio Villar puede llenar, aunque su competidora recuperó la mitad de sus índices de audiencia comprando tiempo de aire en otros canales para transmitir sus populares programas.

Se esperará al lanzamiento de este gran medio que es el único tema en la agenda del país asiático. ¿Influirá su comunicación en el país de manera positiva o utilizarán los canales para promover propagandas políticas y una posible candidatura del resto de su familia?

