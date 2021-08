Eduardo Feinmann llamó a 'Profe K' y se llevó una sorpresa

No obstante, Eduardo Feinmann se mostraba muy seguro de lo que hacía: "¿Cómo se llama? ¿Laura Radetich?”, volvió a preguntar. “Te va a putear", le advirtió Jonatan, entre risas. “¿Atenderá o no atenderá? Porque yo entiendo que se haga la guapa con los chicos... no me gusta. Le quiero preguntar por qué adoctrina a los chicos”, agregó el conductor del Noticiero de LN+.