Cortocircuito en el streaming: En Olga cruzaron a Occhiato

Yo creo que sí. Si tu programa es eso en ese momento, tienes que transitarlo, como muchas veces del otro lado me tocó a mí transitar un programa cuando otros programas hacían cosas bestiales y me tocó decir: 'Bueno, nos toca esta y hay que remar con la nuestra'. Para mí, les tocaba eso en ese momento Yo creo que sí. Si tu programa es eso en ese momento, tienes que transitarlo, como muchas veces del otro lado me tocó a mí transitar un programa cuando otros programas hacían cosas bestiales y me tocó decir: 'Bueno, nos toca esta y hay que remar con la nuestra'. Para mí, les tocaba eso en ese momento

"Digo porque entiendo la buena onda, la buena onda existe, es una buena onda real. Estamos hablando de medios en un sentido más general", agregó el coconductor. "Como hizo Andy (Kusnetzoff) en Urbana que no habló del tema", acotó Granados, a modo de ejemplo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1704873493219643539&partner=&hide_thread=false "Occhiato":

Por comentarios sobre la reacción en LUZU TV a la entrevista de #MessiEnOlga pic.twitter.com/cEkJn7tZAw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2023

"Te toca esa, tendrás baja audiencia ese día, después la vas a volver a recuperar seguramente. Pero ese día te tocó esa y transitala con lo que te tocó. Porque además es un ida y vuelta y esto y no tiene que ver con la onda entre canales, porque realmente somos amigos. Tiene que ver con que si un día de toca tener un 80% menos de audiencia, te toca. Corta", espetó.

"Eso pienso. Es una forma estratégica de retener público", profundizó Fridman para luego agregar: "Lo hicieron más porque les convenía"

Granados reflexionó sobre su propia actitud y acerca de Occhiato. "Yo fui demasiado bueno e ingenuo. Nico se transformó en alguien que vive para eso y no está mal (...) Yo soy medio sensible. Nos agarró en un momento muy sensible, estábamos re movilizados", sostuvo el humorista, y agregó con su habitual acidez: "Podríamos haberlos denunciado por copyright y que no salieran hoy al aire".

Más allá de la ironía, Granados opinó desde la perspectiva de empresario de medios y adoptó una postura comprensiva. "Sacó el lado productor pillo que es Nico. Es más, tuvimos 320 mil reproducciones, y le sumamos las 60 mil de Luzu en vivo. También estaba en vivo en Infobae y América", sostuvo.

"Si hacíamos eso de denunciarlos por copyright, era un jaque mate mal. Pero yo los dejo, yo los quiero", concluyó el conductor de Soñé que volaba.

