Arde TN: Periodistas discutieron al aire, ¡por Batakis!

En este punto, Terrile y Luis Naidenoff intervinieron, procurando ponerle paños fríos al intercambio. Ambos apoyaron lo dicho por Duffard, indicando que Silvina Batakis fue la única que aceptó hacerse cargo del Ministerio de Economía. Sin embargo, el senador desarrolló:

Es un nivel de irresponsabilidad política enorme Es un nivel de irresponsabilidad política enorme

image.png Luis Naidenoff.

"Eso es para darnos cuenta del nivel de crisis terminal que gobierna la Argentina. Y la única que aceptó hoy, mientras estaba negociando con el FMI, el Presidente le agradece por los servicios prestados y va al Banco Nación. A ver, que se ordenen y que marquen un rumbo a la sociedad. Que se ordenan y establezcan criterios de previsibilidad. Hasta ahora son un cachivache. Que se ordenen, que sean serios", concluyó el senador.

A pesar de las intenciones mediadoras de Luis Naidenoff, Duffard volvió a insistir con su postura sobre Silvina Batakis: "La idea de que Massa se sumara al Gabinete es una idea que había quedado latente cuando asume Batakis. Cuando asume Batakis, muchos lo contamos, venía como una Ministra más de transición. Nadie pensaba que Batakis iba a ser la Ministra de Economía de acá al final del Gobierno de Alberto Fernández".

"Pero el costo de la transición, Maru. El costo de la transición es la inflación, que se diluya el salario", replicó nuevamente el conductor de TN Central, a a la vez que su compañera explicaba que lo que actualmente está sucediendo estaba previsto que ocurriera diez días atrás. "¿Y qué quiere decir 'una transición'? ¿Por qué no asumió Massa ahí entonces?", la interrumpió Mercuriali

Duffard contestó, ya visiblemente irritada: "Porque no hubo acuerdo y porque fue intempestivo. Cuando nosotros contamos acá que Martín Guzmán se fue por la presión de Cristina Fernández, sí, se fue por eso. Pero sin acuerdo del Presidente, ¿qué quiere decir?".

image.png Maru Duffard, Franco Mercuriali y Sofía Terrile conforman el equipo de TN Central.

"Por ejemplo, yo estoy enojada acá en el Central y me quiero ir. Pero me siento con Franco y digo 'Me voy a ir'", indicó Duffard, en un intento por establecer una analogía con lo que fue la renuncia de Martín Guzmán. Fue en ese punto que el periodista de TN, buscando calmar las aguas, le pidió a la periodista que no se fuera. Con un tono en broma, aunque a todas luces molesta, su colega le espetó:

Voy a ver, si me seguís contradiciendo me voy Voy a ver, si me seguís contradiciendo me voy

Tras este comentario, que sonó más a descargo de Duffard que a chiste interno, la tensión en TN descendió y ambos periodistas continuaron la conversación en mejores términos. Luego de que la periodista explicara la cadena de sucesos que finalizaron con Sergio Massa como Ministro de Economía, Mercuriali cerró, antes de pasar a otras cuestiones: "Me molesta el premio a los fracasados".

-----------------

Más contenido en Urgente24:

"Silvina Batakis se le plantó a Alberto y se calentó Scioli"

Marcelo Tinelli en alerta por impactante bajón en El Trece

Chicana de Patronato contra Tapia: "Quieren bajarnos"

Ajustan más el cepo para gastos con tarjetas de crédito

Amazonas: Bolsonaro le pega fuerte a Leonardo DiCaprio