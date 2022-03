image.png El Congreso graficó a la perfección la crisis política que transita la Argentina.

Fractura expuesta en el Congreso

El desinterés en general por lo que sucede se puso verificar en las elecciones 2021 con la poca participación ciudadana. La crisis económica y la pandemia tuvieron mucho que ver pero también la fractura que se ve en la política nacional sin liderazgos claros en ambos frentes -si Mauricio Macri o Cristina Fernández lideraran, no habría internas-, que quedó expuesta entre los oficialistas que no aplaudieron a Fernández y lo opositores que no se levantaron para seguir al PRO, como la UCR y los Lilitos.

Fernández dedicó el discurso para despejar dudas frente al mercado pero no hizo más que profundizar la interna por tarifas y el FMI.

Por estas horas, reina la preocupación por lo que pueda pasar con el dólar CCL si salen de manera agresiva PIMCO y Templeton de sus posiciones en pesos.