Alejandro Fantino, muy crítico con Ricardo Darín: "Mirá la soberbia..."

"Yo fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando le pregunté si no le importaba tener un avión y él me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente. Y yo lo veía jugando al tenis en el Villa, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás", sostuvo el conductor.