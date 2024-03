Google cree que los burócratas no entienden la IA (y viceversa)

Esta mañana, la autoridad de competencia francesa multó a Google con 250 millones de euros (US$ 271 millones) por no cumplir con los compromisos que asumió hace un par de años sobre cómo negociaría las tarifas con los medios de comunicación franceses. Google ya recibió una multa de 500 millones de euros por el asunto en 2021. Esta vez no se retractará, lo que probablemente le haya ahorrado una multa aún mayor.