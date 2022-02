Son las operaciones en los medios de comunicación, los off the record en la prensa. En su momento, Cristina (Kirchner) señaló al que era el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por operaciones en los medios de comunicación. Más cerca en el tiempo, Wado de Pedro, el pasado dos de enero, comentó en un reportaje: ‘Yo no hago off para pasar mensajes’ Son las operaciones en los medios de comunicación, los off the record en la prensa. En su momento, Cristina (Kirchner) señaló al que era el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por operaciones en los medios de comunicación. Más cerca en el tiempo, Wado de Pedro, el pasado dos de enero, comentó en un reportaje: ‘Yo no hago off para pasar mensajes’