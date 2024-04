Absoluto poderío de Javier Milei en redes: Supera en audiencia a la TV y la radio

image.png El canal Agarrá la pala es uno de los principales medios pro Milei.

Desde la consulta indicaron: "No hay que confundir los fenómenos. Estos no son trolls, como en Twitter, donde con 200 cuentas podés influir. Estos son casi empresas unipersonales o de dos o tres personas. Calculá que un editor tarde una hora y pico en ver, editar y subir un video. Y más de cinco horas por día no lo hacen".

Sin embargo, es fundamental destacar que, en sí mismo, el streaming no es lo más importante. Se trata del contenido, pero no su distribución. Es clave entonces la inversión en las redes con el fin de viralizar los producido por los medios oficialistas.

Ocurre que, si bien tanto los medios streaming como los canales de YouTube se caracterizan por un costo de mantenimiento excepcionalmente bajo, la verdadera inversión de la gestión libertaria se encuentra en las redes sociales, que son el canal por los que tal contenido alcanza semejante audiencia.

Bloqueo a los trolls de Javier Milei: Cuánta efectividad tuvo la campaña en X

El mes pasado un grupo de usuarios de X (ex Twitter) se propuso enfrentar a la militancia del Gobierno en su terreno: las redes sociales. De este modo, impulsaron una campaña de bloqueo contra todas aquellas cuentas, en su mayoría anónimas, identificadas como trolls.

Un reciente estudio realizado por Gabriel Castro relevó los resultados de esta estrategia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GabrielCastroOK/status/1777343302427201640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1777343302427201640%7Ctwgr%5E31e6c562c6dc32c50a578ed1a2b9cecf3c19081c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbloqueo-trolls-libertarios-cuanta-efectividad-tuvo-la-campana-x-n574456&partner=&hide_thread=false Esto va a hacer ruido, y probablemente me cancelen por ¿5ta vez? pero alguien tenía que hacerlo.



Funcionó realmente la campaña masiva de bloqueos?



Spoiler: SÍ, ROTUNDAMENTE



Acompañame en este hilo, y fijate lo que pasa cuando la gente se cansa y se defiende colectivamente. pic.twitter.com/CAecnN8PzU — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) April 8, 2024

Tales trolls, que parecen actuar de manera orgánica pero coordinada, participan activamente en la ex red social del pajarito tanto con publicaciones a favor del Gobierno como con críticas contra todos aquel se expida en contra.

Ante esto, el bloqueo masivo surgió como una forma de resistencia. El objetivo era claro: acotar la interacción de y con tales cuentas al bajar su visibilidad y, por ende, darles menos posibilidades de instalar un Trending Topic. Al cabo de un mes, la estrategia pareció rendir frutos.

Sucede que, según el relevamiento compartido por Castro a partir de una muestra de veinte trolls, todo ellos disminuyeron considerablemente en su número de seguidores.

Por otro lado, cabe destacar que un aspecto clave que también repercutió fue la decisión de Elon Musk de eliminar las cuentas de bots de X, lo cual provocó que muchísimas cuentas descendieran en popularidad.

-------

Más contenido en Urgente24:

Navarro indultado en C5N: "Dios le dijo a Karina que Milei avanzara contra la prepagas"

Esta web permite comparar las tasas de las billeteras virtuales: ¿Cuál conviene más?

Tabacalera Sarandí se presenta en la SEC contra Philip Morris (Massalin)