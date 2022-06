A lo Pergolini: Guido Kaczka analizó con pesimismo al país

Respecto a su rol en El Trece, canal en el que se ha transformado en la cara de los programas lúdicos y con dinámicas de juegos, y donde las métricas lo han acompañado, el conductor indicó: "Cuando se gana tampoco es lo único que pasa, y cuando se pierde, tampoco es la muerte. Tiendo a ir más al centro de la ruta, un poco también por carácter".

Mario Pergolini recomendó emigrar

Durante una nota que le realizó Infobae en abril, el periodista y empresario de medios hizo un análisis de la complicada situación que está atravesando Argentina y expresó que es "un buen momento para intentar (irse del país)".

Mario Pergolini, empresario: "La gente está harta de no tener estabilidad"

"Veo un país que no avanza, con problemas que no veo cómo los vamos a solucionar. No sé cómo nos vamos a sacar de encima la inflación con estas políticas, incluso, si viniese un gobierno totalmente distinto tampoco sé cómo lo haría. No veo un futuro alentador en este país", apuntó Mario Pergolini.

Más recientemente, Pergolini mantuvo un diálogo con Jonatan Viale en LN+ y volvió a retomar su postura: "La gente está harta de la inflación, por estos problemas no pueden salir adelante. Es algo muy rutinario que lo podés ver en tu bolsillo. Hoy se hace imposible armar unas paritarias en tu trabajo y el hecho de no tener estabilidad es algo complicado, sea con un compañero de tu trabajo, con tu pareja, cuando querés ir a comprar al supermercado".

