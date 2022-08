A falta de pan, circo mediático: Piden jubilar a CFK y Macri

https://twitter.com/julian_andreu/status/1563872441482584068 La policía de Larreta no solo le pegan a Máximo sino además lo insultan @C5N @A24COM pic.twitter.com/zIB30dAi4L — Julian (@julian_andreu) August 28, 2022

El diputado radical, Facundo Manes, no solo no firmó el pedido de juicio político impulsado por Juntos por el Cambio contra el expresidente Alberto Fernández -por no decir cadáver político- sino que además salió con los tapones de punta:

El ex presidente Macri y la vicepresidenta Cristina Kirchner dividen a la sociedad y yo creo que la solución de la Argentina es al revés: liderazgos que unan, no que dividan, porque no se puede transformar una Argentina dividida El ex presidente Macri y la vicepresidenta Cristina Kirchner dividen a la sociedad y yo creo que la solución de la Argentina es al revés: liderazgos que unan, no que dividan, porque no se puede transformar una Argentina dividida

El neurólogo genera urticaria en los duros y los blandos del PRO, que buscan relanzar la grieta en pleno 2022 con 100% de inflación, 55% de pobreza, salarios por el piso y desabastecimiento:

A mí no me representa el país que quiere Cristina Kirchner, ni el país que representa o quiere Macri. Yo quiero salir por arriba de ese laberinto, convocando a todos los sectores y dejando a los extremos de lado A mí no me representa el país que quiere Cristina Kirchner, ni el país que representa o quiere Macri. Yo quiero salir por arriba de ese laberinto, convocando a todos los sectores y dejando a los extremos de lado

Desde Infobae, Manes pidió tanto a Unidad Ciudadana como al PRO terminar con el circo: “Un fiscal hizo un alegato y tenemos que respetar ese trabajo, respetar la decisión de los jueces. La vicepresidenta tiene la oportunidad de defenderse. Los jueces van a decidir argumentando sus decisiones y valorando las pruebas del fiscal. La política no tiene que meterse”.

image.png El expresidente Mauricio Macri fue recibido por el intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, al llegar a esta ciudad y luego irrumpió en los medios locales negando corrupción de empresarios amigos, hablando de bajar impuestos y blablablá.

Más interesante por la actitud de plantarse en la interna que por lanzar frases sacadas de las galletas de la fortuna, Manes ubicó al PRO y a los K de un lado de la grieta:

El modelo kirchnerista ha fracasado en Argentina: han gobernado de los últimos 18 años 14 y cada vez estamos peor.

Hay que mejorar ese Cambiemos que básicamente se unió para ganarle al kirchnerismo. Eso ya no alcanza, no podemos repetir la historia.

Entre 2015 y el 2019 vi aumentar la grieta. Un proyecto de país se tiene que hacer como algo que supere a la división, como fue la democracia. Si no, vamos a estar en 10 años discutiendo lo mismo: inflación, más pobreza, más desigualdad.

Como en su momento fue la tragedia de Malvinas, creo que la pandemia aceleró esta fractura entre la sociedad y este sistema que no va más.

La pandemia agarró a la Argentina involucionando, empobreciéndonos desde hace décadas, con factores de riesgo altos, pero encima a la pandemia la manejamos mal. La Argentina triplicó la pobreza de los países de la región durante la pandemia.

