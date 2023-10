Tres alimentos impensados que suben rápidamente la glucosa

Es bien conocido que los alimentos dulces pueden aumentar el azúcar en sangre. Sin embargo, no siempre es necesario que un alimento sea dulce para que tenga un efecto indeseado en los niveles de glucosa. Entonces, ¿Qué alimentos aumentan la glucosa? ¿Qué te sube el azúcar rápido? ¿Qué cosas aumentan la glucosa? He aquí algunos alimentos que muchos no imaginan que pueden aumentar la glucosa en sangre rápidamente.