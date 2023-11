¿Qué hierba sirve para la diabetes? Aquí una de las mejores

¿Cómo bajar el azúcar en sangre con medicina natural? ¿Qué hierba sirve para la diabetes? ¿Qué plantas medicinales ayudan a controlar la diabetes? La diabetes es un trastorno cada vez más común. Millones de personas en el mundo tienen diabetes, y otras muy probablemente aún no han sido diagnosticadas, sobre todo, por tratarse de una enfermedad silenciosa. La diabetes no tiene cura, pero sí se puede controlar con algunos cambios en el estilo de vida e incluso se cree que algunas plantas podrían ser útiles. Por eso, he aquí una hierba que, según expertos, es clave para bajar la glucosa en sangre y combatir la diabetes.