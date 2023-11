La fruta impensada que un experto en sueño recomienda

¿Existe una fruta para dormir? Así como hay algunas hierbas para conciliar el sueño rápido, técnicas para dormir profundamente o algunas infusiones para combatir el insomnio, es posible que las personas se pregunten si hay alguna fruta que ayude a dormir mejor. Y sí, la hay. De hecho, no es sólo una, sino varias. Sin embargo, hay una fruta en particular que muchos no pensarían consumir para conciliar el sueño rápido, ya que se le asocia con otros beneficios, pero un experto en sueño asegura que hay buenas razones para probar esta fruta para dormir mejor y profundamente. Aquí los detalles.