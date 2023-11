La poderosa dieta que previene Parkinson, Alzheimer y más

"El estudio muestra que los individuos con enfermedad de Parkinson tienen una edad de inicio significativamente más tardía si su patrón de alimentación se ajusta estrechamente a la dieta de tipo mediterráneo", explicó la autora principal del trabajo, Silke Appel-Cresswell.

Otra de las enfermedades que ayuda a prevenir la dieta mediterránea es el Alzheimer y hay prueba de ello.

Un estudio publicado en la revista médica BMC Medicine, en el que se incluyeron datos de más de 60.000 personas mayores, reveló que seguir una dieta mediterránea reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer y otro tipo de demencia en casi una cuarta parte.

“El principal mensaje para llevar a casa de este estudio es que, incluso para las personas con un mayor riesgo genético, consumir una dieta más mediterránea podría reducir la probabilidad de desarrollar demencia”, dijo el doctor Oliver Shannon, quien lideró el estudio.

Mejor aún, la dieta mediterránea sirve para prevenir muchas otros afecciones. Estas son las que Harvard destaca: enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, varios tipos de cáncer, diabetes tipo 2, artritis reumatoide, hígado graso no alcohólico.

¿Cómo es la dieta mediterránea?

Ahora bien, la dieta mediterránea ha liderado por varios años el ranking de mejores dietas de U.S. News & World Report, donde precisan que este patrón de alimentación se centra en alimentos de origen vegetal.

Los alimentos que más se incluyen en la dieta mediterránea son frutas, verduras, granos integrales, frijoles, nueces, legumbres, aceite de oliva, hierbas y especias.

Asimismo, este patrón de alimentación incorpora pescados y mariscos (al menos un par de veces a la semana), aves, huevos, queso y yogur con moderación.

Mientras, los alimentos que se evitan son los dulces y las carnes rojas.

Menú de dieta mediterránea

Si bien es importante conocer los alimentos que incluye, y los que no, la dieta mediterránea, muchas personas no tienen idea de cómo es un desayuno, almuerzo o cena siguiendo este patrón de alimentación tan beneficioso. Por eso, he aquí algunas ideas de comida que apunta Harvard Health para incorporar la dieta mediterránea al día a día:

Desayuno dieta mediterránea

Pan integral cubierto con queso ricotta, rodajas de tomate fresco y rociado con un poco de aceite de oliva virgen extra

Tortilla de verduras con champiñones, espinacas y cebolla cocida en aceite de oliva con pan integral crujiente

Yogur griego natural cubierto con nueces y bayas frescas

Almuerzo dieta mediterránea

Ensalada griega hecha con verduras mixtas picadas, aceitunas kalamata, tomates, perejil fresco, queso feta, aderezada con aceite de oliva virgen extra y limón recién exprimido

Ensalada de garbanzos y farro con pimientos rojos, cebolletas y orégano fresco, aderezada con aceite de oliva virgen extra y jugo de limón

Pizza vegetariana cubierta con queso mozzarella, brócoli asado, cebolla, pimiento verde y zanahoria

Cena dieta mediterránea

Brochetas de verduras asadas con camarones, ensalada de quinua tostada y ensalada verde mixta con piñones

Mejillones al vapor con ensalada de espinacas y orzo (un tipo de cereal) y sopa minestrone

Salmón, arroz integral, verduras asadas, ensalada verde con vinagreta de aceite de oliva

