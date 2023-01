Estos son los alimentos más peligrosos para tu colesterol

De cualquier manera, María Romo-Palafox, dietista registrada y becaria postdoctoral del Centro Rudd para Políticas Alimentarias y Obesidad de la Universidad de Connecticut, dijo a CNN:

"Si tienes problemas con el colesterol o si tienes antecedentes familiares de colesterol o enfermedad cardíaca, entonces es mejor consumir menos carnes rojas y blancas y sustituir frijoles, lentejas, granos con mayor contenido de proteínas, como la quinua y productos a base de soja, como el tofu y el tempeh".

Carnes procesadas

Las carnes procesadas, como el tocino y salchichas, no se quedan atrás.

Un artículo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sobre el "Consumo de carnes rojas y procesadas y su impacto sobre la salud cardiovascular en España" advierte:

Las carnes rojas y procesadas contienen cantidades considerables de ácidos grasos saturados, que contribuyen a un aumento del colesterol LDL. Las carnes rojas y procesadas contienen cantidades considerables de ácidos grasos saturados, que contribuyen a un aumento del colesterol LDL.

A su vez, esas moléculas de colesterol LDL y otros lípidos pueden ser oxidados y generar reacciones inflamatorias relacionadas con la aterosclerosis, o endurecimiento de las arterias, que finalmente puede producir isquemia y trombosis.

Aderezos

Puede que los aderezos acompañen algo tan saludable como las ensaladas, pero algunas de estas mezclas pueden empeorar el colesterol, sobre todo las que son ricas en grasas saturadas y azúcares agregados.

En ese sentido, hay algunos aderezos que suelen ser más dañinos que otros, como mostaza y miel, salsa ranch o aderezo césar.

Estos aderezos, además de ser populares, están entre los peores aderezos para el colesterol, según el sitio especializado Eat This, Not That. Ahí explican porqué:

"Las grasas saturadas y los azúcares agregados en el aderezo pueden acumularse rápidamente y evitar que alcance sus objetivos de colesterol, especialmente si usa más de una cucharada o dos".

Lácteos ricos en grasas

Son sabrosos, pero los quesos altos en grasas, como el queso curado, el gouda o el cheddar no son la mejor opción para nuestros niveles de colesterol.

Recordemos que, el colesterol de la sangre se eleva si nuestro organismo produce mucho colesterol o si comemos una dieta rica en grasas saturadas, dice la Fundación Española del Corazón. Por eso mismo, aconseja:

Toma derivados lácteos con bajo contenido en grasa. Toma derivados lácteos con bajo contenido en grasa.

Aceites que suben el colesterol

A excepción del aceite de oliva que es recomendado por la Fundación Española del Corazón, hay algunas grasas y aceites que pueden empeorar los niveles de colesterol.

En este grupo se encuentra la manteca de cerdo, mantequilla (llamada manteca en Paraguay, Argentina y Uruguay) aceite de palma y aceite de coco.

Por ejemplo, un estudio publicado en The Journal of Nutrition sugiere que el aceite de palma es uno de los peores aceites para el colesterol.

Los investigadores hallaron que el consumo de aceite de palma da como resultado un colesterol LDL más alto, en comparación con los aceites vegetales bajos en grasas saturadas.

Alimentos fritos

Como era de esperarse los alimentos son de los peores para el colesterol y lo dice la Universidad de Harvard:

"Los alimentos que se han sumergido en la freidora, como las alitas de pollo, los palitos de mozzarella y los aros de cebolla, se encuentran entre los peores cuando se trata de colesterol".

Y es que, freír aumenta la densidad energética o el recuento de calorías de los alimentos, dicen los expertos. Entonces, mejor elija alimentos horneados.

