Este alimento se asocia con insomnio y nadie lo sospechaba

Ahora, también se sabe que los alimentos ultraprocesados pueden tener un impacto negativo en el sueño. Esto no es dato menor, considerando que es sumamente importante dormir bien para tener mejor salud.

Dieta y problemas de sueño

El estudio que relaciona los alimentos ultraprocesados con el insomnio fue publicado en el 'Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'.

La investigadora principal, Marie-Pierre St-Onge, doctora de la División de Medicina General y del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y el Circadio del Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), según Infosalus, explicó:

"En un momento en que cada vez hay más alimentos altamente procesados y proliferan los trastornos del sueño, es importante evaluar si la dieta podría contribuir a un sueño adverso o de buena calidad".

Para el análisis, los investigadores usaron datos de más de 39.000 adultos franceses del estudio NutriNet-Santé.

Los participantes informaron acerca de sus patrones dietéticos y posibles síntomas de insomnio. La información fue recopilada cada seis meses entre 2013 y 2015.

Los voluntarios dijeron consumir aproximadamente el 16% de la energía de UPF (alimentos ultraprocesados) y cerca del 20% informaron insomnio crónico.

Los resultados del estudio mostraron que, aquellos que informaron insomnio crónico, consumían un mayor porcentaje de su ingesta energética de UPF, detalla Infosalus.

"Aunque los datos no establecen la causalidad, nuestro estudio es el primero de este tipo y contribuye al conjunto de conocimientos existentes sobre los ultraprocesados", destacó la primera autora, Pauline Duquenne, licenciada por la Universidad Sorbonne Paris Nord y la Universidad Paris Cité.

Finalmente, los investigadores hicieron un llamado para que las personas con insomnio evalúen su dieta y puedan determinar si los alimentos ultraprocesados podrían estar detrás de sus problemas para dormir.

Alimentos ultraprocesados en la mira Un nuevo estudio relaciona los alimentos ultraprocesados y el insomnio.

Qué son los alimentos ultraprocesados y ejemplos

Los alimentos ultraprocesados son calificados por algunos como productos que carecen de valor nutricional.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los alimentos ultraprocesados son "elaborados principalmente con ingredientes industriales, que normalmente contienen poco o ningún alimento entero".

"Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales, y contienen poco o ningún alimento natural", indican.

Son ejemplos de alimentos ultraprocesados las sopas enlatadas o deshidratadas, sopas y fideos empaquetados 'instantáneos', margarinas, cereales de desayuno, mezclas para pastel, papas fritas, bebidas gaseosas, caramelos, mermeladas, helados, barras de 'energía', entre otros.

