Este alimento barato reduce tu azúcar en sangre notablemente

Debido a que el cuerpo no puede absorber y descomponer la fibra, no provoca un aumento súbito en el nivel de azúcar en la sangre, como lo hacen otros carbohidratos. Debido a que el cuerpo no puede absorber y descomponer la fibra, no provoca un aumento súbito en el nivel de azúcar en la sangre, como lo hacen otros carbohidratos.

Asimismo, los garbanzos son un alimento con índice glucémico (IG) bajo y se ha demostrado que las dietas que incluyen muchos alimentos con IG bajo ayudan a controlar el azúcar en sangre.

El índice glucémico (IG) es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar (glucosa) en la sangre, indica MedlinePlus.

¿Qué comer para bajar el azúcar en sangre?

Algunos estudios han demostrado que comer garbanzo puede ser útil para bajar el azúcar en sangre significativamente y reducir los niveles de insulina, otro factor importante en la diabetes.

Healthline los cita:

En un estudio, comer 1,25 tazas (200 gramos) de garbanzos redujo los aumentos de los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas hasta en un 36 % , en comparación con comer 2 rebanadas de pan blanco.

, en comparación con comer 2 rebanadas de pan blanco. Un estudio de 12 semanas encontró que 45 personas que comieron cuatro latas de garbanzos de 10.5 onzas (300 gramos) por semana tuvieron una disminución notable en los niveles de insulina en ayunas.

Otros estudios asocian la ingesta de garbanzos con un riesgo reducido de varias enfermedades, incluidas la diabetes y las enfermedades cardíacas.

¿Qué beneficios tiene el garbanzo?

Estos son algunos posibles beneficios del garbanzo, según la ciencia:

Tiene efecto saciante

Contribuye a la pérdida de peso

Ayuda a controlar el azúcar en sangre

Es bueno para la digestión

Protege contra enfermedades del corazón

Ayuda a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

Previene la deficiencia de hierro

Mejora la salud del cerebro y la memoria

¿Qué síntomas produce el azúcar en sangre?

La diabetes no siempre produce síntomas, sin embargo algunas personas con un nivel de azúcar en sangre demasiado alto puede presentar, según expertos:

Aumento de la sed y de las ganas de orinar

Aumento del apetito

Fatiga

Visión borrosa

Entumecimiento u hormigueo en manos o pies

Úlceras o llagas que no cicatrizan

Pérdida de peso sin razón aparente

Más contenido de Urgente24

¿Qué hierba es buena para la próstata? He aquí las mejores

6 beneficios de la cúrcuma para la memoria, cerebro y más

Lo que la diabetes le hace a tus dientes y ni te imaginabas

Esta es la mejor manera de dormir cuando se tiene acidez

Reduce tu nivel de azúcar en sangre con un simple truco