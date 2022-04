Comer este alimento a diario evita un mal en tus huesos

Los investigadores evaluaron a participantes posmenopáusicas que comieron ciruelas pasas cada día durante 12 meses.

El sitio Eurek Alert, hizo referencia al estudio. Detallaron que, las mujeres posmenopáusicas con una puntuación de densidad mineral ósea baja se dividieron en tres grupos:

Un grupo comió 50 gramos (g) de ciruelas pasas (seis ciruelas pasas) a diario durante 12 meses.

Un segundo grupo comió 100 g de esa fruta (12 ciruelas pasas) todos los días por 12 meses.

El otro grupo de control no comió ese alimento.

Los investigadores analizaron muestras de sangre tomadas a las participantes antes y después del ensayo. Encontraron "reducciones significativas en los marcadores inflamatorios en ambos grupos que comieron ciruelas pasas en comparación con el grupo de control".

¿Qué remedio casero es bueno para fortalecer los huesos?

Según Eurek Alert, Janhavi Damani, MS, primer autor del estudio, dijo:

“Nuestros hallazgos sugieren que el consumo de seis a 12 ciruelas pasas por día puede reducir los mediadores proinflamatorios que pueden contribuir a la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas".

Y continuó:

"Por lo tanto, las ciruelas pasas podrían ser una intervención nutricional prometedora para prevenir el aumento de los mediadores inflamatorios que a menudo se observan como parte del proceso de envejecimiento”.

Pero, ¿Cómo incorporar ciruelas pasas a a dieta?

Las ciruelas pasas son un alimento muy versátil. Puede comerlas como refrigerio, combinarlas con frutos secos, agregarlas a ensaladas, yogur, avena, productos horneados o guisos salados.

Sin embargo, tome en cuenta la recomendación que Kelsey Sackmann, MS, RD propietario de Kelsey P. RD, le dice a Eat This, Not That!.

"Si bien las ciruelas pasas pueden ser conocidas por su estado de superfruta, tenga en cuenta que pueden tener un alto contenido de azúcar. Preste atención al tamaño de las porciones y pruebe una combinación de ciruelas pasas con una grasa o proteína para evitar un aumento en el nivel de azúcar en la sangre".

También, según expertos, las ciruelas pasas podrían producir malestar digestivo. Incorpóralas en tu dieta lentamente y consulta antes con tu médico.

¿Qué beneficios tienen las ciruelas pasas?

De acuerdo con algunos estudios, estas son las propiedades y posibles beneficios de las ciruelas pasas:

Son altamente nutritivas

Son ricas en potasio

Son una gran fuente de hierro

Son ricas en fibra

Contienen vitaminas K, A, B6 y otras

Ayudan a ganar músculo

Ayudan contra el estreñimiento

Ayuda a reducir la presión arterial

Ayuda a reducir el colesterol

Ayuda a reducir el apetito

