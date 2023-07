Alimento: Si ves esto en las nueces, no te las comas

¿Cuándo no comer nueces?

El moho en las nueces puede ser dañino. Cuerpomente reseña que las nueces y otros frutos secos pueden estar contaminados con micotoxinas peligrosas. El moho genera tales microtoxinas.

"Desafortunadamente, las toxinas del moho en los frutos secos no se pueden ver a simple vista y no tienen un sabor particular", indica el sitio especializado.

De todas maneras, el medio detalla que, para estar seguros, si observa una coloración oscura, un brillo aceitoso o un olor desagradable al abrir las nueces,"no debes comerlas".

Asimismo, debes estar atento si sientes un sabor atípico, mohoso o amargo.

Por otra parte, en un artículo de ScienceDirect se detalla que otro problema de las nueces es que sus aceites pueden oxidarse gradualmente con el tiempo.

"Su alto contenido de ácidos grasos insaturados los hace susceptibles a la ranciedad oxidativa que conduce al deterioro de la calidad, si se almacenan de manera subóptima o durante demasiado tiempo, especialmente cuando se pelan.

Este es un problema clásico de gran preocupación económica para la industria alimentaria, tanto por el desarrollo de sabores desagradables como por la formación de productos finales tóxicos de oxidación de lípidos que pueden tener efectos perjudiciales para la salud".

¿Dónde almacenar las nueces?

Por lo general, se recomienda almacenar las nueces en un lugar seco, fresco y a oscuras, ya que el deterioro se acelera con la luz, el oxígeno y el calor.

Una buena idea es guardar las nueces en un recipiente o bolsa hermética para evitar que se dañen rápido.

Pero, si quiere mantener las nueces frescas por más tiempo, algunos recomiendan colocarlas en el refrigerador en un área donde no haya mucha fluctuación de temperatura.

¿Qué pasa al comer nueces todos los días?

Ahora bien, cuando el estado de las nueces es óptimo, se pueden aprovechar todos sus beneficios:

Ayudan a reducir los niveles de colesterol

Disminuyen la presión arterial

Ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares

Cuidan tu cerebro y neuronas

Ayudan a la relajación muscular

Regulan el tránsito intestinal

Mejoran el estado de ánimo

Fortalecen los huesos

Combaten el daño en las células

Potencian el sistema inmunológico

