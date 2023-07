La vitamina contra el hígado graso que muchos pasan por alto

De acuerdo con los autores del estudio:

"Varios estudios clínicos recientes han demostrado que los niveles séricos de homocisteína (Hcy) se correlacionan positivamente, mientras que los niveles de vitamina B12 y folato se correlacionan negativamente con la gravedad de la esteatohepatitis no alcohólica. Sin embargo, no se sabe si la hiperhomocisteinemia (HHcy) juega un papel patogénico en NASH". (NASH son las siglas en inglés de esteatohepatitis no alcohólica).

Vitamina para hígado graso

Los investigadores descubrieron que los suplementos de vitamina B12 y folato retrasaron la progresión del hígado graso, también redujeron tanto la inflamación como la cicatrización causadas por la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Si bien se necesita más investigación entre humanos con la enfermedad del hígado graso no alcohólico, los resultados son prometedores.

"Nuestros hallazgos son emocionantes e importantes porque sugieren que una terapia relativamente económica, la vitamina B12 y el ácido fólico, podría usarse para prevenir y/o retrasar la progresión de NASH", dijo el Dr. Brijesh Singh, Ph.D., profesor asistente en Duke-NUS y coautor del estudio, según ScienceDaily.

Por su parte, el profesor Patrick Casey, vicedecano sénior de investigación de Duke-NUS, dijo: "Actualmente, el único tratamiento para los pacientes con enfermedad hepática en etapa terminal es recibir un trasplante. Los hallazgos (...) demuestran que un método simple y una intervención asequible y accesible podría potencialmente detener o revertir el daño al hígado, brindando nuevas esperanzas a quienes padecen enfermedades del hígado graso.Los hallazgos del equipo subrayan el valor de la investigación científica básica, a través de la cual la comunidad científica continúa teniendo un impacto positivo la vida de los pacientes".

¿Qué alimentos son ricos en vitamina B12?

Ahora bien, MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que se pueden obtener las cantidades recomendadas de vitamina B12 consumiendo una variedad de alimentos, que incluyen:

Las vísceras (hígado de res)

Los mariscos (almejas)

La carne de res, carne de aves, huevos, leche y otros productos lácteos

Algunos cereales fortificados y levaduras nutricionales para el desayuno

Síntomas hígado graso

Asimismo, algo de lo que también hay que estar muy atentos es a los síntomas del hígado graso. Esto puede ser particularmente difícil al inicio de la enfermedad, ya que una característica preocupante del hígado graso es que a menudo es una enfermedad silenciosa.

Y es que, el hígado graso no alcohólico puede existir en algunas personas sin causar síntomas y aparecen cuando la enfermedad ya está más avanzada.

La Clínica Cleveland detalla que los síntomas de hígado graso no alcohólico pueden incluir:

Fatiga

Pérdida de peso

Debilidad

Confusión mental

Con el tiempo, el hígado graso puede provocar problemas de salud potencialmente mortales, como cirrosis y cáncer de hígado.

