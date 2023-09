Javier Milei advierte: "Vamos a ganar en primera vuelta"

En ese punto insistió:

Populismo

Más adelante aseguró que el "populismo" es "la base de este modelo decadente al cual la casta se abraza y trata de defender, con uñas y dientes, tiene una génesis en una frase que dice que donde nace una necesidad hay un derecho".

"El problema radica en que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlas y entonces hay que buscar los recursos y son infinitos. En este conflicto entre las necesidades infinitas y los recursos finitos. Ese problema la economía ya lo resolvió con el capitalismo", argumentó.

“Queremos ajustar 15 puntos del PBI, pero a diferencia de otros ajustes que se hicieron en la historia argentina, este ajuste no va a caer sobre la gente de bien, sobre las personas que trabajan ni las personas que crean riqueza, que son los que hacen grande este país”, enfatizó.

"Los políticos delincuentes lo primero que hacen es endeudarse. Las deudas son impuestos futuros. La fiesta de hoy se la pasamos a generaciones futuras", sostuvo el libertario.

Imagen de WhatsApp 2023-09-23 a las 17.14.13 444.jpg El líder de LLA en Parque Norte

Final a toda marcha

“Hay equipo, hay plan, están todos los elementos dados para que pongamos de pie a la Argentina y en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Que sea un orgullo ser argentinos, que nuestros hijos se quieran quedar. Existe una mejor Argentina, existe una Argentina posible, existe una Argentina mejor y ese futuro existe si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vamos y rompamos las urnas el 22 de octubre. Viva la libertad carajo”, Cerró Milei.

Resumimos puntos salientes de la exposición

"Si va más gente a votar vamos a tener un "viva la libertad, carajo" en primera vuelta".

"En 2001 hubo un que se vayan todos. No sólo no se fueron todos, si no que vinieron hasta con los familiares".

"Esta todo dado para que pongamos de pie al país. Que sea un orgullo ser argentino y que nuestros hijos se quieran quedar".

"Desde nuestra posición la decadencia argentina arrancó hace cien años con el primer populista que fue Hipólito Yrigoyen, quien contaminó el país de socialismo".

"Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. ¿Para que sirve el Estado presente si no es para hacer rico a los políticos chorros? La solución es el capitalismo. El único modelo exitoso a lo largo de la historia, que conduce al máximo bienestar".

"Los políticos delincuentes lo primero que hacen es endeudarse. Las deudas son impuestos futuros. La fiesta de hoy se la pasamos a generaciones futuras".

"La locura no es no tener Banco Central, si no tenerlo. Tenemos indicadores sociales peores que en 2001. El desequilibrio del Central están en niveles similares a 1989 en la antesala de la hiperinflacion. Están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis".

"Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo. Tenemos 170 impuestos y 300 mil regulaciones. Este país así es inviable. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si seguimos así el único destino es ser la villa miseria más grande del mundo. De los últimos 122 años Argentina tuvo déficit en 112; tuvo 22 crisis, de las cuales 20 tuvieron origen fiscal".

"Somos el único espacio con una propuesta completa, que abarca todas las áreas. Sabemos que hay que hacer y cómo. Y además tenemos el coraje".

"La solución implica que para tener que salir adelante el costo debe pagarlo la política. En este sentido tenemos diseñado un programa de largo plazo. Si Argentina hiciera las reformas de mercado en 35 años podría alcanzar los niveles de Estados Unidos".

"Siempre se dice que los políticos carecen de programas de largo plazo. Cuando nosotros lo presentamos dicen que las propuestas tienen delay. El gataflorismo en este país es espectacular".

"Tenemos un programa de reformas de tres generaciones. Estamos concentrados en los de primera que tiene cuatro pilares. Reforma del Estado. Modernización del mercado laboral. Apertura comercial. Y reforma monetaria que termine con el Central. Vamos a reducir el Estado a ocho ministerios".

"Vamos a tener un presidente economista. Ortodoxo hasta la médula. Y al que viene a gastar le corto la mano".

"Proponemos eliminar las transferencias discrecionales y eliminar el déficit de las empresas públicas privatizándolas".

"No se crea empleo privado formal desde 2011. Esta clavado en seis millones. Y hay en el sector informal ocho millones. Nosotros estamos proponiendo un seguro de desempleo como tiene la UOCRA, pero potenciado con mayor profundidad financiera".

Imagen de WhatsApp 2023-09-23 a las 17.14.12 dos.jpg Muchos buscaron la foto con el libertario

