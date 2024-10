Rafael Di Zeo contra Sergio Romero tras el Superclásico: "Cerrar la b... e irse"

RAFAELDIZEOCONTRASERGIOROMEROTRASELSUPERCLASICOCERRARLABEIRSEFOTO2.jpg Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca, criticó duramente al arquero Sergio Romero tras la fuerte pelea que tuvo con hinchas en el Superclásico.

La pelea de Sergio Romero con los socios y la determinación de la AFA

Una vez consumada la derrota por 1-0 a manos de un “Millonario” alternativo en “La Bombonera”, y con la bronca por la mano que anuló el agónico gol de Milton Giménez, Chiquito Romero reaccionó cuando un puñado de hinchas lo insultó mientras se encaminaba al túnel de los vestuarios. El misionero se trepó al alambrado para enfrentar cara a cara a aquellos que le gritaban, pero el altercado no terminó en golpes de puño debido a la intervención de sus compañeros y de los empleados de seguridad de la tribuna.

La primera decisión de Romero, una vez que firmó la contravención correspondiente por incitación a la violencia, fue salir a pedir perdón y explicar el trasfondo de su accionar: “Me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera, pero ya está, hoy le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse”.

Presionados por un clamor popular de redes sociales, la dirigencia se reunió con el ex-Manchester United el lunes y le comunicó que no sería tenido en cuenta por el ya ex entrenador Diego Martínez por dos encuentros, ambos en la Liga Profesional.

Sin embargo, la AFA dio a conocer su veredicto sobre lo que sucedió en el Superclásico y resolvió eximirlo de algún tipo de sanción, por lo que únicamente debía purgar la impuesta por el mismo club, que en algún momento se rumoreó que también sería económica, aunque finalmente no sucedió.

El mea culpa de Sergio Chiquito Romero tras la pelea con los socios de Boca

Después de conocerse el castigo impuesto por el Consejo de Fútbol, Romero dialogó con el canal oficial de Boca y se mostró apenado por la imagen que brindó al público: “Quiero expresar lo arrepentido que estoy de lo que sucedió. Uno es profesional y hay que saber que uno tiene que tener la mente en frío y meterse al vestuario. No pude controlarme en ese momento, estaba enojado con el árbitro porque pensaba que lo de Milton había sido gol. Tuve una reacción fea y pedí disculpas al presidente, a mis compañeros y a mi familia. Hay que tratar de tirar para adelante para seguir con la situación”.

En este sentido, agregó: “Tuve una reunión después del entrenamiento. Me comunicaron la sanción y obviamente entiendo que, cuando sucede un acto de esta magnitud, tiene que haber una sanción, para que no se vuelva a repetir. Hablamos un poco de eso y del partido. Hay que tratar de sacar al club adelante entre todos”.

El arquero que quiere Riquelme para reemplazar a Sergio Chiquito Romero en 2025

Ante esta situación, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, ya sabe que arquero buscará para que ocupe la valla del “Xeneize”.

El arquero, quien tuvo un gran 2023, ayudando a depositar a Boca en la final de la Copa Libertadores de América, atravesó un muy mal 2024. Romero es uno de los principales apuntados por los hinchas de Boca por el mal presente que tiene el club de la Ribera.

Sergio Chiquito Romero

Chiquito Romero tiene 37 años y contrato con Boca hasta diciembre de 2025. Si bien en su pasaje por el “Xeneize” tuvo muy buenas actuaciones, tuvo también momentos y fallos que un guardametas de una institución tan importante jamás podría tener.

No hay que ir muy lejos. Ya sea el rebote que da en el gol de Facundo Colidio el pasado sábado ante River, o mismo el insólito pase a un Guillermo Pol Fernández de espaldas en cancha de Racing, son algunas de las fallas que tuvo el ex arquero de la Selección Argentina.

La gota que rebalsó el vaso, fue lo sucedido con los hinchas de Boca en el post partido ante River el pasado 21 de septiembre. Quien a priori parecía un intocable, pasó a ser totalmente cuestionado y el Consejo de Fútbol no tuvo más remedio que sancionarlo.

Si bien la idea fue limpiar su imagen mediante una conversación con el medio oficial de Boca, los hinchas le bajaron el pulgar y están dispuestos a bancar a Leandro Brey, un chico que siempre cumplió cuando se lo exigió.

El reemplazo que busca Riquelme

Entendiendo el descontento del simpatizante de Boca, ya comenzó a circular un nombre para reemplazar a Chiquito Romero en 2025. Ya sea para calmar las aguas o porque realmente lo quieren, el nombre que se dio a conocer es el de Rodrigo Rey, actual arquero de Independiente.

Rey según el sitio Transfermarkt, tiene contrato en el Rojo hasta diciembre de 2026, por lo que Boca debería negociar su fichaje con el club en caso de que pretenda incorporarlo.

El valor según la página recién mencionada, es de 1,8 millones de euros para el portero de 33 años. Rey es figura y capitán en Independiente desde hace ya algunos años y esto cautiva y mucho a la dirigencia del “Xeneize”.

