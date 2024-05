Boca perdió en Córdoba y Rafael Di Zeo también

Boca hinchada 2.jpg Boca y un viaje para el olvido en Córdoba.

Di Zeo no llegó a ver a Boca

El reconocido barra xeneize explicó más tarde la situación. En diálogo con el streamer Flavio Azzaro, comentó que desconocía la presencia de las armas en el colectivo y aseguró estar intentando identificar a los responsables del hecho.

“Agarré, junté a la gente que tenía que juntar y les dije: ‘Los que dejaron esto acá, se hacen cargo, porque no puede ser que tienen que pagar los demás por dos que no les da la cabeza”, contó Di Zeo. Además, señaló el procedimiento policial.

“En vez de buscar a los responsables llevaron a 50 y le metieron tenencia de armas. Además, me querían llevar a mi también porque estaba en el lugar. No voy a entrar al estadio, no voy a dejar que me muerdan el brazo. Ellos lo que quieren es que salga en el diario ‘que Di Zeo tal cosa o tal otra’”, apuntó. Al mismo tiempo deslizó la posibilidad de un accionar político en su contra.