Boca: de Nahuel Molina a Carlos Tévez, 5 futbolistas que se fueron libres en el último tiempo

Molina terminó fichando para Udinese, de Italia, y fue tan buena su actuación que bastó una sola temporada en Europa para que el Atlético de Madrid lo terminara comprando por 20 millones de euros.

Carlos Tévez

image.png Carlos Tévez

Un ídolo que decidió no renovar. La salida de Carlos Tévez de Boca fue algo turbulenta, envuelta en polémicas sobre su relación con la dirigencia. Había vuelto en 2015 y continuó (paso por China mediante) en Boca hasta 2021. En junio de ese año, informó que no seguiría en el club pero dejó la puerta abierta a continuar su carrera en otro lado. Finalmente no lo hizo, y al tiempo comenzó su carrera como entrenador. Lo hizo en Rosario Central y actualmente dirige a Independiente.

"Dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1", confesó meses después el ídolo Xeneize, haciendo referencia al fallecimiento de su padre y la fuerte influencia que eso tuvo en su desmotivación por continuar su carrera.

Agustín Rossi

image.png Agustín Rossi

Que le renovaban, que no le renovaban. Adentro de la cancha, Agustín Rossi hacía méritos suficientes para continuar como arquero indiscutido de Boca. Sin embargo, en el escritorio las cosas no estaban tan claras. Su salida generó mucha polémica debido a que era uno de los jugadores más importantes del equipo y se marchó sin dejarle dinero al club. Terminó yéndose al Flamengo, de Brasil, donde actualmente es el guardameta titular.

Carlos Izquierdoz

image.png Carlos Izquierdoz

Un referente que se fue por la puerta de atrás. Carlos Izquierdoz se había transformado en capitán y líder del club de La Ribera, bajo la conducción técnica de Sebastián Battaglia. La vergonzosa salida del DT e ídolo del Xeneize fue un puntapié para que también tomara ese mismo camino el defensor. Según trascendió, el Cali era la voz de mando de algunos reclamos y diferencias que mantenía el plantel hacia la dirigencia.

Rescindió su contrato en febrero del 2023 para pasar al Sporting Gijón, de España.

Cristian Pavón

image.png Cristian Pavón

Los problemas de Cristian Pavón con Boca iniciaron en 2019, cuando el delantero cordobés firmó, sin autorización del club, un precontrato con Los Angeles Galaxy, de Estados Unidos. A partir de entonces, los años siguientes estuvieron marcados por diferencias en las negociaciones y polémicas. Terminó marchándose al Atlético Mineiro y hoy está en el Gremio.