River, a un paso de clasificar al Mundial de Clubes 2025, ¿y Boca?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Libertadores/status/1781699347597463707&partner=&hide_thread=false ¡Todo lo que hay que saber de cara al Mundial de Clubes FIFA 2025!



Quedan tres lugares, ¿quién se los lleva?#GloriaEterna #MundialdeClubesFIFA pic.twitter.com/btnrnZXBoW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 20, 2024

Los dos primeros equipos que no sean brasileros (ya que tienen 3 clasificados por ser campeones y no pueden meter otro por ranking) serán los que entren directamente en el mundial. Sumando los puntos de la 3º fecha de Copa libertadores la tabla está de la siguiente manera:

- River (Arg.) – 76 pts.

- Boca (Arg.) – 71 pts. (no participa de la edición 2024)

- Olimpia (Par) – 57 pts. (no participa de la edición 2024)

- Nacional (Uru.) – 49 pts.

- Ind. D. Valle (Ecu.) – 45 pts.

- Cerro (Par.) – 44 pts.

- Barcelona (Ecu.) – 42 pts.

¿Cómo se mete River?

Las cuentas para River son mucho más fáciles que para Boca. Para que el “Millonario” quede afuera del Mundial de Clubes deben pasar dos cosas, la primera que no sea campeón, y la segunda que dos equipos de la tabla lo pasen en puntos.

Entonces teniendo esto en cuenta ya vemos que hay 3 equipos que no lo pueden pasar. Por un lado, Boca y Olimpia ya que no suman más, y por el otro Barcelona de Ecuador que con la derrota de esta semana no lo alcanza por más que River pierda todo y Barcelona sea finalista (decimos finalista porque si es campeón ya libera la plaza por ranking).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1783925175500583126&partner=&hide_thread=false Hay MUCHAS POSIBILIDADES de que el Diablito Echeverri SE QUEDE EN RIVER hasta JULIO 2025, con la posibilidad de jugar el MUNDIAL DE CLUBES.



Luego iría directamente al Manchester City, NO pasaría por el Girona.



Vía @hugorbalassone. pic.twitter.com/oFqMBVLdSG — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 26, 2024

Solo lo pueden pasar Nacional, Independiente del Valle y Cerro Porteño. Si River gana su partido de la 4º fecha ante Nacional (rival directo), Cerro Porteño empata e Independiente del Valle pierde, el “Millonario” estará oficialmente clasificado y nada lo dejará afuera, ya que el único que lo superaría sería Nacional, y como van dos, entraría.

La situación de Boca

Lo de Boca es bastante más complejo ya que no solo tiene 4 equipos que lo pueden superar y que lo haga 1 ya se quedaría afuera, sino que además no depende de sí mismo porque no suma más puntos, debido a que no participa en esta edición de la Copa Libertadores.

Vamos repasando por puntos. Primero las situaciones que beneficiarían a la clasificación del “Xeneize”:

- Si se repite el campeón (Fluminense, Flamengo, Palmeiras), ya que se libera una plaza y va el tercero del Ranking de Clubes Conmebol.

- Si River es campeón, ya que liberaría su plaza del Ranking de Clubes Conmebol y serían dos los clubes que lo tengan que superar para dejarlo afuera.

Ahora repasamos que situación lo dejaría afuera si o si:

- Si el campeón es un club argentino que no sea River, automáticamente Boca estaría afuera, ya que no pueden ir más de dos clubes por país no campeones. Por Argentina iría el campeón 2024 y River, y ya no habría lugar para otro argentino por Ranking.

Habiendo dado un vistazo a lo anterior, ahora repasamos la situación de cada equipo, pero antes aclaramos que cada uno de ellos deberá ganar todos los partidos hasta las instancias que nosotros comentamos en cada caso. La situación de cada uno es la siguiente:

- Barcelona (Ecu.): Como están las cosas actualmente puede llegar a semifinales, pero deberá perder los dos encuentros para no superar a Boca.

- Cerro Porteño (Par.) – IDV (Ecu): Por el puntaje actual Cerro Porteño e Independiente del Valle están en la misma situación, pueden llegar a cuartos de final, ganar un partido y perder el otro quedando afuera. De esa forma todavía el “Xeneize” estaría arriba de ambos.

- Nacional (Uru): Este es el rival que más preocupa a Boca, ya que Nacional debería quedar afuera antes de cuartos de final (fase de grupos-octavos de final). En caso de meterse entre los mejores 8 no podrá sumar más de 2 puntos, o sea, puede empatar ambos partidos siempre y cuando caiga por penales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ClaroSports/status/1783934069106978915&partner=&hide_thread=false ¡RÁNKING FIFA DE CONMEBOL!



¿Qué equipos ya estan clasificados al Mundial de Clubes del 2025? https://t.co/b842zvf4ar — Claro Sports (@ClaroSports) April 26, 2024

La situación para River es muy sencilla, pero para Boca es demasiado compleja y no estarán claras hasta por lo menos cuartos de final, donde se vea si siguen sus 4 rivales directos y los argentinos que ponen en peligro su clasificación.

Seguí leyendo en Golazo24

Enzo Fernández se operará a dos meses de la Copa América

Alejandro Garnacho, entre los candidatos al Golden Boy

Guillermo Barros Schelotto entre los candidatos a dirigir a Milan

La motosierra llegó a la Selección Argentina