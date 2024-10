Ramón Díaz fue expropiado y quiere 'salvavidas' de Milei vía Menem

Julio Cabrera, amigo de Díaz y quien está a cargo del campo, contó a Plataforma Fénix que hace varios días le avisó al entrenador sobre el proyecto de expropiación y que la respuesta fue que se ocuparía en cuanto pudiera. Detalló que hacen olivos, viñedos y melones “no mucho porque no hay agua” y aclaró que no los venden, los regalan. “A Ramón no le gustaría que se vendan”, declaró.

También aclaró que las aguas termales que hay en el lugar son “de baja temperatura, no son calientes como en otros lados”. Apuntó que Ramón Díaz alguna vez planteó en la intimidad quería hacer cabañas, pero después no se avanzó porque no están dadas las condiciones. “El lugar tiene agua no potable, de vertiente, media salada. Nos pidieron utilizar para unas parcelas y los dejamos. Incluso algunos ganaderos. Siempre de buena onda”, sostuvo.

La sombra de los Menem

El riojano Díaz siempre se confesó como un “admirador” del expresidente Carlos Menem, quien también admiraba a quien fuera jugador y DT de River Plate. En el ambiente político riojano ese dato no pasó inadvertido y hay quienes entienden que la declaración de utilidad pública y la expropiación de sus tierras tiene que ver con eso.

En 2014, Ramón Díaz colaboró activamente en la campaña presidencial de Mauricio Macri en La Rioja. En octubre de ese año, ambos caminaron las calles riojanas junto al periodista Fernando Niembro. “Hizo un cambio increíble en la Ciudad”, lo elogió el DT, al que, antes, Pro había intentado convencer para que fuera candidato a gobernador. Díaz terminó descartando la oferta en septiembre de ese año. “Me junté a tomar un café con Macri y me propuso ser gobernador, pero es algo difícil porque me gusta mucho el fútbol. Tengo mucho conocimiento de lo que hago y hacer algo de la política es muy difícil, tenés que tener experiencia, mucho conocimiento, conocer muy bien tu provincia. Yo estuve mucho tiempo afuera”, explicó.

Hace dos semanas vandalizaron la residencia del exsenador Eduardo Menem, en el centro de la ciudad de La Rioja con pintadas con fuertes críticas. El incidente involucró también a su hijo, Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y excandidato a gobernador riojano, impulsado por Javier Milei.

La vivienda está en la avenida Rivadavia y le escribieron en la fachada de la residencia: “Menem chorro”. Después del ataque no hubo declaraciones oficiales por parte de los Menem. Las autoridades aseguraron que el hecho está en investigación.

Poco antes de ese ataque, Martín Menem había criticado a Ricardo Quintela por pedir un juicio político contra el presidente Milei. “No me extraña que este hombre exprese esta clase de estupideces”, afirmó el diputado en sus redes sociales y agregó: “No respeta la voluntad popular en nuestra provincia impidiéndole asumir a un concejal electo, menos va a respetar lo que votamos casi 15 millones de argentinos”.

Ricardo Quintela: un conflicto tras otro con Milei

Quintela, el impulsor de la medida, fue reelecto como gobernador de La Rioja en 2023 con el 50,6% de los votos, y ya se enfrentó varias veces con el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

Ricardo Quintela fue uno de los gobernadores más crítico de las políticas económicas de Milei, especialmente en lo que respecta a la desregulación y la explotación de recursos naturales como el litio. Quintela advirtió que no permitirá la extracción de litio en su provincia sin el consentimiento local, llegando a afirmar que “tendrán que venir con el Ejército” para hacerlo.

En un intento por contrarrestar las medidas de Javier Milei, Ricardo Quintela avanzó con la implementación de una cuasimoneda propia, los “Chachos”, que también propicio choques con el Ejecutivo.

