Lionel Messi, arenga para la final de Copa América y palabras para 'el Dibu' y Di María

Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después y la final me voy a encontrar mejor.