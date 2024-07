Finde en AMBA: Feria del libro gratis, Messi Experience, Disney On Ice, teatro y cine

El gran show de Disney con las mejores canciones e historias a través del patinaje sobre hielo con todos los personajes.

Atesorar, Micaela Trucco, para jóvenes / adultos.

Clases abiertas y gratuitas de La Escuela Taller Municipal de Arte.

Una mujer insensible se enternece poco a poco después de ayudar renuentemente a un huérfano a buscar a su padre.

Son 9 instalaciones temáticas de interacción y tecnología, cada una te ofrecerá una "visión única del mundo de Messi". Desde sus comienzos en Rosario, donde podes explorar su habitación de la infancia, hasta el potrero donde dio su primer puntapié a la pelota.

Más de 100 emprendimientos. Habrá diseño de autor, arte, dj en vivo y propuestas gastronómicas; así como también proyectos creativos y artísticos.

Stands gastronómicos venezolanos: tequeños, arepas, pan piñita, pan andino, entre otras delicias.

Embed - BuenosAiresDescubriéndote on Instagram: "Descubriendo la Feria Medieval!! El evento es organizado por @somosmedievales Los encuentros invitan a adentrarse en costumbres como si se viajara en el tiempo. En esta oportunidad la temática fue The Game Of Thrones. Música en vivo, gastronomía, cosplays, actividades y más !! Se desarrollo en el Museo Santa Felicitas, en el mágico Templo Escondido. Me encantó la propuesta! Los conocían? Actividad: libre y gratuita! La locación va cambiando, pueden ver el itinerario en su Ig. @somosmedievales Iglesia Santa Felicitas Pinzón 1480, Barracas @fg.ornament @axxonnart @braggott . #Argentina #buenosaires #medieval #festivalmedieval #mercadomedieval #fiestapagana #eventogratuito #ciudaddebuenosaires"