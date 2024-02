Se pudrió todo: Juan Pablo Quinteros, AFA y Patricia Bullrich

Entre los intereses de los dueños de la televisación de los partidos de fútbol y los intereses de los ciudadanos de Córdoba, no tengan ninguna duda que voy a estar del lado de los intereses de los cordobeses. Cuándo se juega el partido, no es problema mío. Será un problema de los clubes o de otro. Como ministro de Seguridad, tengo que decir que jugar el clásico a las 22 horas un sábado es inapropiado desde el punto de vista de la seguridad Entre los intereses de los dueños de la televisación de los partidos de fútbol y los intereses de los ciudadanos de Córdoba, no tengan ninguna duda que voy a estar del lado de los intereses de los cordobeses. Cuándo se juega el partido, no es problema mío. Será un problema de los clubes o de otro. Como ministro de Seguridad, tengo que decir que jugar el clásico a las 22 horas un sábado es inapropiado desde el punto de vista de la seguridad

En declaraciones a Cadena 3, el diplomático amplió: "Debemos garantizar la seguridad no solo de quienes van a la cancha, sino de los demás ciudadanos de Córdoba capital. Yo no puedo hablarles a los representantes de la AFA por los medios, que tomen un teléfono y se comuniquen conmigo".

image.png Gustavo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba.

Ni AFA ni la Liga Profesional pretendían correr el horario ni la fecha del partido, debido a que la fecha de clásicos ya contaba con los días y horarios confirmados desde hace varios días.

En ese marco, la Liga intimó a la dirigencia Pirata y le dio 24 horas para que fije otra sede en caso de que no pueda jugarse el sábado a las 22 en el Gigante de Alberdi, aportó Hoy Día Córdoba.

Plan B, C y D

Más allá del recital de 'La Mona' Jiménez (tema no menor en este juego de presiones, corridas y llamados, Quinteros argumenta que jugar un clásico a las 22 horas un sábado es inapropiado desde el punto de vista de la seguridad. A las autoridades de Belgrano y Talleres -muy en línea con ese pensamiento- no les convence la idea de jugar el clásico tan tarde.

Con eso dicho, 'Marca informativa Córdoba' señaló tres vías de escape al problema:

Pasar el clásico al lunes 26 de febrero, Jugar el sábado a una hora más temprana, o Mantener el horario original pero con un operativo de seguridad extraordinario.

image.png ¿Qué papel ocupa la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich en este enfrentamiento entre AFA y la Gobernación de Córdoba? (Noticias Argentinas).

La respuesta de AFA

Miguel Ángel 'Chiqui' Rubio, Gerente de Comunicación en Liga Profesional de Fútbol de la entidad con sede en Viamonte 1366, afirmó que publicaron la fecha del clásico cordobés el pasado 7 de febrero y argumentó: "Cuando publicamos las fechas 7, 8, 9, 10 y 11 y nos dijeron que estaba 'todo okey'".

No obstante, explicó: "... seis o siete días después, la seguridad le avisa a Belgrano que no puede brindar servicio porque tienen un recital de 'La Mona' Jiménez en el Kempes el mismo sábado, entonces no pueden dividirse en dos".

Y remató:

Le dijimos a Belgrano que tiene que buscar otra sede porque la seguridad no se siente capacitada para cubrir el servicio del partido de Belgrano y el servicio del recital de 'La Mona' Jiménez que es privado y es en el Kempes, que está bastante lejos de Alberdi Le dijimos a Belgrano que tiene que buscar otra sede porque la seguridad no se siente capacitada para cubrir el servicio del partido de Belgrano y el servicio del recital de 'La Mona' Jiménez que es privado y es en el Kempes, que está bastante lejos de Alberdi

image.png Sede central de la AFA, en Viamonte, Buenos Aires.

------------------

Más contenido de Golazo24

Terremoto en Europa: Otro DT de equipo grande se irá a fin de temporada

El volante ofensivo que le gusta a Riquelme y llega al Cruzeiro

Boca visita a River con Patricia Bullrich en seguridad y micro blindado

Belgrano-Talleres: Un clásico cordobés incierto