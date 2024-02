Terremoto en Europa: Otro DT de equipo grande se irá a fin de temporada

Tuchel le dijo a los jugadores tras el duelo vs Leverkusen:



"No son tan buenos como pensaba, así que tendré que adaptarme a su nivel" ...



Con razón perdieron adrede vs lazio ...



Por dios, este tipo, cuándo crees que no puede ser peor, viene y te dice "ajajaja mira y aprende" https://t.co/8CTBriyojY