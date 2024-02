Belgrano-Talleres: Un clásico cordobés incierto

Su DT Guillermo Farré, a pesar de ser quien lo condujo al ascenso, es uno de los técnicos que está en la cuerda floja por los malos resultados, la victoria ante Sarmiento del pasado fin de semana fue la primera del torneo y la que le dio un poco de oxígeno para no llegar al clásico con la espada en la garganta. Si no gana puede que no le quede mucho en el banco Pirata.