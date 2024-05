River y Boca no sacan la diferencia que deberían

La gente del Millonario está en la disyuntiva de como recibir al entrenador y equipo el próximo jueves ante Deportivo Táchira. ¿Se lo aplaude y alienta entendiendo la importancia de dicho partido o se lo recibe de mala manera para que sepa que sus decisiones son repudiadas?

Boca de Diego Martínez

El entrenador de Boca parece ser más respetado por sus propios hinchas que Martín Demichelis, pero igualmente su equipo no saca diferencia en las diferentes competiciones. El Xeneize venía de una sucesión de interinatos y la dirección técnica de Jorge Almirón (que si bien llegó a la final de Libertadores, era cuestionado por la gente).

La gran diferencia entre Boca y River, es que los de La Ribera venían con la vara baja mientras que los Millonarios, con la vara altísima en el post Gallardo. De igual manera, es cierto que después de mucho tiempo, se ve una idea clara en el Xeneize. Boca tiene lapsos en donde juega bien pero tiene un gran problema: su plantel es largo, pero son pocos los que pueden jugar. Además, las lesiones también se convirtieron en un problema en el último tiempo y el recambio que está en buen nivel se queda corto.

Cuando están los once titulares los de Martínez despliegan buen juego. Es más, quedaron injustamente eliminados de Copa de la Liga ante Estudiantes y darle importancia a dicha competencia hizo que se desligue de Conmebol Sudamericana y probablemente pase como segundo de su grupo.

Boca hasta el momento tiene 4 puntos en Liga Profesional en 3 partidos disputados. Talleres en el segundo tiempo jugó mejor ayer 25 de mayo y si no fuese por el partido que dio vuelta en Santiago del Estero, Boca tendría menos puntos incluso.

El mercado de pases próximo será bisagra para Martínez para que su equipo comience a destacarse aún más de lo que lo hace. Se desprenderá de jugadores que no suman (Darío Benedetto, por ejemplo) y será importante armar un plantel competitivo. Pero no un equipo de once jugadores, sino uno de 18/20 en donde cualquiera pueda ser titular o reemplazar a cualquiera de los que arranca y hacerlo de la misma manera. Si Boca logra eso, podrá sacar una diferencia aún más holgada con el resto.

