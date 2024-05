Joan Laporta: El "Judas" de Cataluña

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GuilleTano5/status/1787106455557943596&partner=&hide_thread=false "Ni mil palancas de Laporta podrán igualar a #Messi".



La traición se paga...



Nadie es más que un Club y menos Laporta!...



Xavi es y será una Leyenda por siempre a pesar de Laporta!.



Deco vete con Joan YA!.@FCBarcelona pic.twitter.com/ogtrpMBtuv — Messi y Maradona: Gracias a la pelota! (@GuilleTano5) May 5, 2024

El caso Xavi

Es cierto que a Xavi Hernández no le fue ni cerca de bien como entrenador que como jugador. No fue un buen balance, sin grandes actuaciones en Champions League no tuvo éxito. Pero el presidente del club catalán habló muy bien en cada conferencia de prensa muy bien del entrenador del Barcelona, y otra vez sopa. De un día para el otro se reunió con Xavi y lo despidió. Además, ya tiene a su reemplazo.